‘Esquecidos’ no Flamengo, Matheus Gonçalves e Lorran brilham no sub-20

Sem muitas oportunidades no profissional do Flamengo, Matheus Gonçalves e Lorran se destacaram em clássico com o Botafogo pelo Brasileirão sub-20. A dupla de meias teve participação direta nos gols rubro-negros do empate por 2 a 2 na última quinta-feira (10), no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador.

Gonçalves foi quem balançou as redes adversárias duas vezes para o Fla, com dois golaços; no segundo, assistência de Lorran após grande jogada individual, com direito a chapéu no marcador. Confira o lance abaixo.

Apesar do brilho na categoria de base, os jovens não têm conseguido minutos na equipe de Filipe Luís. Matheus Gonçalves, integrado desde 2023, ainda é parte consistente e do elenco profissional, mas entrou em campo em apenas 21 das 55 partidas da temporada. Ele comentou a opção de descer ao sub-20 para ganhar minutos.

— Muita gente acha que quando eu desço, eu fico chateado, mas não. A verdade é que isso é um pedido meu. Como eu não tenho muita oportunidade lá em cima (profissional), eu peço para estar jogando, para ter minutos, para quando estiver lá em cima estar preparado quando tiver oportunidade. Todo muito me elogia nos treinos, então queria deixar claro que não é nada disso — explicou Gonçalves.

— Vejo muita gente falando que é meu extracampo, que vou mal nos treinos, mas não. Só para deixar claro que sou muito bom nos treinos, sempre um dos melhores. Dou minha vida, como eu sou mais novo, tenho que dar minha vida sempre. Em relação a descer para o sub-20, é muito bom, muito gostoso jogar com a rapaziada, da minha idade, a maioria com quem fui criado desde novinho. O Cadu, coordenador da base, me treinou no sub-14, então é muito bom estar com eles — concluiu o meia do Flamengo.

Lorran, por sua vez, perdeu espaço desde que Filipe Luís assumiu. Ainda no início do ano, o meia foi destaque do time alternativo nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, mas ficou meses sem sequer ser relacionado no profissional. Voltou ao banco no dia 18 de maio, contra o Botafogo, pelo Brasileirão, e teve minutos diante do Botafogo-PB, pela Copa do Brasil. Ele não viajou ao Mundial de Clubes e seguiu com a equipe sub-20.

Sem oportunidades, o meia-atacante tem atraído interesse de outros clubes. O Pisa Sporting, da Itália, fez proposta de empréstimo pelo jovem de 19 anos, mas a oferta foi recusada pelo Flamengo, conforme apurou o Lance!.

