Influenciador compara Davide Ancelotti a ex-Flamengo: ‘Fiasco’

A chegada de Davide Ancelotti no Botafogo esquentou os debates dos programas esportivos. No "De Sola", conhecido pelo seu fanatismo ao alvinegro, Pedro Certezas comparou a chegada do filho de Carlo Ancelotti com a passagem de Domènec Torrent pelo Flamengo em 2020.

- Eu arrisco dizer que eu nunca, na minha vida, vou ser favorável a contratar um cara que nunca foi técnico. Eu acho que eu nunca vou ser. Nunca! Teoricamente, o Ancelotti é um dos melhores técnicos do mundo, né? Então, teoricamente, o filho que trabalha com ele é um dos melhores auxiliares do mundo e pode vir a ser um bom técnico. Mas você pega o Domènec Torrent, que até então era o auxiliar do melhor técnico do mundo na época. Foi um fiasco. - comparou.

Domenèc Torrent em sua passagem pelo Flamengo

Não durou muito a passagem de Domènec Torrent pelo Flamengo. Exatamente três meses após comandar o time pela primeira vez, o espanhol foi demitido do comando técnico da equipe.

⚽23 jogos

👍13 vitórias

🟰4 empates

👎6 derrotas

🔢62,3% de aproveitamento

✅38 gols marcados

❌36 gols sofridos

Domènec Torrent em coletiva quando dirigia o Flamengo (Foto: Reprodução/Dugout)

Apesar da 3ª colocação no Campeonato Brasileiro e das classificações na Libertadores e na Copa do Brasil, Dome não resistiu a tantas goleadas. Além da derrota para o Galo por 4 a 0, o Rubro-Negro também já havia sofrido muitos gols nas partidas contra Atlético Goianiense - 3 a 0 -, Independiente del Valle - 5 a 0 - e São Paulo - 4 a 1.

Com 29 gols sofridos, com Domenèc, o Flamengo teve a segunda defesa mais vazada do Brasileirão, sendo superado somente pelo Goiás, lanterna da competição.