Balanço do Mundial de Clubes: como o Flamengo retorna após a participação no torneio

O Mundial de Clubes terminou para o Flamengo nas oitavas de final, quando parou no Bayern de Munique, da Alemanha. Após a eliminação, o Rubro-Negro teve que lidar com a saída do seu capitão (Gerson), assédio de clubes europeus e crise interna por conta de José Boto. As decisões do dirigente, alinhada com a pressão política do clube carioca, resultaram em dias agitados na Gávea. Diante deste cenário, o Lance! detalhe para você como a equipe, líder do Brasileirão, retorna do torneio internacional.

continua após a publicidade

➡️ Técnico do Bayer exalta estrutura do Flamengo, que será base de treinos do time alemão

Campanha do Flamengo no Mundial de Clubes

Apesar da queda para o time alemão, a atuação do Flamengo foi elogiada pelos torcedores. A campanha rubro-negra na fase de grupos, que terminou com o time brasileiro na ponta do Grupo D, foi bem repercutida entre os flamenguistas. Jogadores chamaram a atenção, como Wallace Yan, Rossi, Danilo e Gerson, por exemplo. O último, no entanto, acertou com o Zenit, da Rússia, e já deixou o clube.

Possíveis saídas do elenco

Desses nomes, Wallace Yan pede passagem. Afinal, o Garoto do Ninho caiu nas graças da torcida. O seu futuro, no entanto, está indefinido. O Wolverhampton, da Inglaterra, tem interesse no atleta, e deve promover uma oferta nos próximos dias.

continua após a publicidade

Outro jogador revelado pelo Flamengo que pode estar de saída é Wesley. O lateral-direito tem conversas encaminhadas com a Roma, da Itália. Um possível negócio pode render cerca de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões).

Dor de cabeça para Filipe Luís

Sem Gerson, Filipe Luís terá que lidar com outra baixa, essa momentânea. Erick Pulgar, que fraturou o pé direito na partida contra o Bayern, passou por cirurgia no local e será desfalque pelos próximos meses. Em contrapartida, Jorginho aparece como opção.

continua após a publicidade

O meia ítalo-brasileiro, que estreou pelo Flamengo no Mundial, causou boa impressão aos torcedores, e deve fazer o seu primeiro jogo no Maracanã neste sábado, quando o Rubro-Negro recebe o São Paulo.

Jorginho comemora gol pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/CRF)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Momento conturbado para José Boto

Se em campo o Flamengo agradou, de certa forma, o seu torcedor, fora dele causou desconfiança. Atitudes nos bastidores, valores contratuais e decisões consideradas duvidosas geraram incômodo e reclamações de apoiadores que ajudaram a eleger Luiz Eduardo Baptista presidente do clube.

O grande ponto neste cenário foi a busca pela contratação do irlandês Mikey Johnston, do West Bromwich, da segunda divisão da Inglaterra. A pressão interna na Gávea, alinhada com as críticas dos torcedores nas redes sociais, muito por conta do valor de mercado do atleta (cerca de R$ 37 milhões), fez com que o dirigente português voltasse e não fechasse o negócio.

Reunião apara arestas e 'estanca' crise

Logo após a "crise interna" repercutir nas redes sociais, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, se reuniu com José Boto. As partes colocaram um ponto final na questão, visando melhor o ambiente na véspera do retorno do time carioca no Brasileirão.

Expectativa de casa cheia

O reencontro do Flamengo com os torcedores no Maracanã será neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no confronto contra o São Paulo. Para essa partida, a expectativa é que cerca de 50 mil torcedores compareçam ao estádio.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real