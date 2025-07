Ídolo do Flamengo, Jorge Jesus aciona clube na Justiça

Desempregado, Jorge Jesus voltou a participar no noticiário esportivo internacional. No entanto, a informação é inusitada: o técnico entrou com uma ação contra o Benfica no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), em Portugal, na quarta-feira (9).

O litígio, de natureza trabalhista, envolve suposto descumprimento contratual por parte do clube português, com o qual o treinador manteve uma relação marcada por altos e baixos ao longo dos anos.

Segundo o jornal português "A Bola", o site oficial do TAD já registra o pedido de arbitragem voluntária em situação trabalhista. Isso significa que ambas as partes optaram por resolver a disputa fora do sistema judicial comum. No processo, Jesus figura como pleiteante, enquanto o Benfica aparece como parte demandada. Os valores da ação não foram divulgados.

Essa não é a primeira disputa judicial entre as partes. Após deixar o clube em 2015 para assumir o rival Sporting, o treinador enfrentou resistência da diretoria. O Benfica acionou o técnico, exigindo 14 milhões de euros por supostos danos — incluindo a alegação de que Jesus teria assumido funções no novo clube antes do término de seu contrato e levado materiais sigilosos do Estádio da Luz. Por sua vez, o treinador cobrava o pagamento de um salário em atraso. O impasse foi resolvido por meio de um acordo extrajudicial.

Nem sempre foi assim 💭

Entre 2009 e 2015, Jorge Jesus e Benfica foi uma relação de amor. A trajetória vitoriosa terminou com três títulos do Campeonato Português, uma Taça de Portugal, cinco Taças da Liga, uma Supertaça e duas finais consecutivas da Europa League. Com a saída do Flamengo em 2020, o segundo ciclo não foi tão positivo, com término no ano seguinte.

