Flamengo faz proposta por renovação de contrato do técnico Filipe Luís; veja o cenário

O Flamengo formalizou uma proposta de renovação de contrato com o técnico Filipe Luís. As conversas começaram logo após o término do Mundial de Clubes, em que o Rubro-Negro foi eliminado pelo Bayern de Munique nas oitavas de final. Atualmente, o vínculo do treinador vai até o fim deste ano.

A oferta do clube carioca é por mais dois anos de contrato. A informação foi publicada, inicialmente, pelo "Ge", e confirmada pela reportagem do Lance!. Expectativa entre as partes é que o negócio seja sacramentado nos próximos dias.

Filipe Luís e José Boto no desembarque do Flamengo (Foto: Gabriel Bergone/Lance)

Filipe Luís assumiu o Flamengo em setembro de 2024, após a saída do técnico Tite. Desde então, sob o seu comando, o Rubro-Negro conquistou os títulos da Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca. Recentemente, o treinador dirigiu a equipe no Mundial de Clubes.

No total, Filipe Luís tem 33 vitórias, 14 empates e quatro derrotas no Flamengo, com 73,8% de aproveitamento.

Trajetória de Filipe Luís no Flamengo fez com que seu nome fosse cogitado na Seleção

Com a saída de Dorival Júnior da Seleção Brasileira em março deste ano, torcedores associaram o nome do treinador do Flamengo na Canarinho. Na época, Filipe vivia grande fase no Rubro-Negro. O tema, aliás, virou brincadeira entre os flamenguistas, que pediam para que a CBF "tirasse" o olho do treinador.

Com o objetivo de cravar ainda mais o seu nome na história do Flamengo, agora como treinador, Filipe Luís descartou um possível convite para a Seleção.

Retorno ao futebol europeu é um dos sonhos de Filipe, mas não para agora

Um dos grandes nomes do Atlético de Madrid, da Espanha, na década de 2010, Filipe Luís tem como uma de suas metas na carreira retornar ao futebol europeu. Esse trajeto, no entanto, deve demorar.

A reportagem do Lance! apurou com pessoas próximas ao atleta que ele tem o desejo de permanecer no Flamengo nos próximos anos, o que lhe geraria uma maior bagagem para, no futuro, assumir um compromisso no Velho Continente.

