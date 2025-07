De saída do Flamengo, Gerson promoveu festa de despedida na noite de sábado (5) e contou com a presença de ex-companheiros do clube. Além dos jogadores e familiares, estiveram presentes o Mc Poze do Rodo e o rapper Oruam, que se apresentou em show no evento.

Diversos atletas do elenco rubro-negro prestigiaram a festa do Coringa. Entre eles, Arrascaeta e Bruno Henrique, Wesley, Léo Pereira, Evertton Araújo, Lorran e Joshua. Karoline Lima e Vivi Noronha, esposas do camisa 4 do Fla e do Mc Poze, respectivamente, acompanharam os maridos. Veja abaixo fotos do evento.

Arrascaeta e Gerson em festa de despedida do camisa 8 do Flamengo (Foto: Reprodução / Instagram @vianna_fotografo)

Léo Pereira e Gerson em festa de despedida do camisa 8 do Flamengo (Foto: Reprodução / Instagram @vianna_fotografo)

Evertton Araújo e Gerson em festa de despedida do camisa 8 do Flamengo (Foto: Reprodução / Instagram @vianna_fotografo)

Wesley com a família em festa de despedida de Gerson do Flamengo (Foto: Reprodução / Instagram @vianna_fotografo)

Oruam se apresenta em festa de despedida de Gerson (Foto: Reprodução / Instagram @vianna_fotografo)

Gerson ainda não deu adeus ao Flamengo

Apesar da festa de despedida, o agora ex-capitão rubro-negro não se pronunciou publicamente sobre a saída do clube. A rescisão de contrato do meio-campista foi publicada na última sexta-feira (4) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, formalizando o rompimento com o Mais Querido.

Por sua vez, o Flamengo divulgou apenas uma nota oficial com breve agradecimento aos serviços prestados ao clube. Confira abaixo o comunicado.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o contrato de trabalho do atleta Gerson foi encerrado nesta sexta-feira (04/07/25), após pedido de demissão e rescisão unilateral apresentado pelo jogador, bem como o pagamento integral da multa rescisória prevista em contrato. O valor, de 25 milhões de euros, foi depositado pelo FC Zenit São Petersburgo, da Rússia.

O Flamengo agradece ao atleta pelo período em que esteve à disposição da equipe, na qual conquistou diversos títulos, honrou o manto Rubro-Negro e se tornou um ídolo pela dedicação em campo. O clube deseja sucesso na sequência de sua carreira".

