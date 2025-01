Carioca 2025: Flamengo começa estadual com time alternativo

O primeiro jogo oficial do Flamengo em 2025 será no domingo (12). O time viaja até Aracaju, no Sergipe, para enfrentar o Boavista na Arena Batistão, pelo Campeonato Carioca. A bola rola às 16h (de Brasília). Nos primeiros compromissos do estadual, o Rubro-Negro, que vai em busca da 39ª taça, entrará em campo com time alternativo.

Por conta da programação de pré-temporada da equipe carioca, que fará preparação nos Estados Unidos, as primeiras quatro partidas do Carioca contará com jogadores da base. Apenas alguns nomes do time principal, como Carlinhos, Lorran e Pablo, ficam à disposição do técnico Cleber dos Santos.

Carlinhos durante treino do Flamengo com foco na estreia no Carioca (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Para ficar de olho

Apesar de nomes não tão conhecidos, o grupo de jogadores que iniciará o estadual conta com algumas promessas. Shola, por exemplo, um dos responsáveis pelo título da Libertadores Sub-20 em 2024, é um dos destaques. Felipe Teresa e Caio Garcia também podem surpreender no Carioca.

O elenco principal do Flamengo retorna ao Brasil no dia 20 de janeiro. Assim, a comissão técnica pretende jogar com força máximo pela primeira vez no Campeonato Carioca no confronto contra o Volta Redonda no dia 25.

Flamengo vai em busca do bicampeonato

Maior vencedor do Campeonato Carioca, o Rubro-Negro está em busca do 39ª título. Em 2024, a equipe conquistou o troféu após vencer o Nova Iguaçu na decisão. Dessa forma, vai em busca do bicampeonato.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Boavista - Campeonato Carioca

1ª RODADA - Taça Guanabara

🗓️ Data e horário: domingo, 12 de janeiro de 2025, às 16h (hora de Brasília)

📍 Local: Arena Batistão, em Aracaju (SE)

FLAMENGO (Técnico: Cleber dos Santos)

Dyogo Alves; Pablo, Cleiton, Daniel Sales e Zé Welinton; Rayan Lucas, Fabiano e Lorran; Thiaguinho, Carlinhos e Guilherme.

BOAVISTA (Técnico: Caio Zanardi)

André; Ben-Hur, Anderson Conceição, Léo Sheldon e Alysson Vinícius; William Oliveira, Caetano e Erick Flores; Felipe Resende, Abner Vinícius e Gabriel Conceição.

