David Luiz, ex-Flamengo, tem acerto encaminhado com novo clube

O Fortaleza está prestes a reforçar sua defesa com a contratação do zagueiro David Luiz, ex-Flamengo. A negociação avançada foi divulgada inicialmente pelo "Diário do Nordeste". O jogador de 37 anos deve se juntar à equipe para a pré-temporada nos Estados Unidos, a partir desta sexta-feira (10).

David Luiz acumula experiência em clubes europeus de destaque, como Benfica, Chelsea, PSG e Arsenal, e conquistou a Champions League na temporada 2011/12 pelo Chelsea. No Brasil, defendeu o Flamengo, onde participou de 36 jogos e marcou três gols em 2024.

A busca do Fortaleza por David Luiz visa fortalecer a defesa com um atleta de renome internacional. O zagueiro, que também atraiu interesse de equipes como Áustria Viena e Olympiakos.

O técnico Vojvoda já conta com Brítez, Cardona, Kuscevic e Titi na defesa, e a chegada de Gastón Ávila é aguardada. A adição de David Luiz ao elenco traria qualidade e experiência significativas.

David Luiz em Fortaleza

Recentemente, a presença de David Luiz em Fortaleza e sua participação em um jogo informal no Pici, sede do clube, intensificaram as especulações sobre sua contratação. Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, conduz as negociações e considera o jogador uma peça chave para os planos da temporada.