Flamengo viaja para pré-temporada nos Estados Unidos nesta sexta-feira

O Flamengo embarca nesta sexta-feira (10) para os Estados Unidos, país em que realizará a sua pré-temporada. Em Orlando, na Flórida, o Rubro-Negro disputará amistoso contra o São Paulo no dia 19 de janeiro. Os treinos de preparação para a partida acontecerão nas instalações atléticas de uma universidade local.

O elenco principal do time carioca, treinado por Filipe Luís, treinará no Ninho do Urubu às 17h desta sexta. Posteriormente, o ônibus deixará o centro de treinamento rumo ao aeroporto Galeão. O voo está marcado para 00h40 de sábado.

Programação das atividades do Flamengo nos Estados Unidos

No país norte-americano, o Flamengo realizará treinos em horários alternados. Exclusivamente na próxima segunda-feira, estão previstos dois períodos de atividades na Flórida (manhã e tarde).

Wesley, lateral do Flamengo, no Ninho do Urubu (Foto: Divulgação/Flamengo)

Treino aberto

O treinamento de terça-feira será aberto ao público. Em 2024, quando o time brasileiro se preparou para dois jogos nos Estados Unidos, também houve uma atividade com a presença do público.

Quando o time principal jogará o Campeonato Carioca?

O Flamengo retorna ao Brasil no dia 20 de janeiro. Assim, a comissão técnica pretende utilizar o elenco principal pela primeira vez no Campeonato Carioca no confronto contra o Volta Redonda no dia 25.

Até lá, o time B, treinado por Cleber dos Santos, encara Boavista, Madureira, Nova Iguaçu e Bangu.

