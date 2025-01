Após uma passagem pelo Athletic Club-MG, o lateral Alyson retornou ao Boavista para a disputa do seu segundo Campeonato Carioca na carreira. O primeiro desafio será contra o Flamengo, neste sábado.

Em 2024, o jogador somou 12 jogos pelo clube na campanha, que culminou no vice-campeonato da Taça Rio, perdendo para o Botafogo na final, campeão da última edição da Copa Libertadores e do Brasileirão. O lateral comentou sobre o que espera da partida de estreia no torneio, contra a forte equipe do Flamengo.

- A expectativa para enfrentar a equipe do Flamengo é muito alta. O Flamengo é um dos maiores clubes do Brasil e por isso estou muito ansioso pela estreia. É uma partida que qualquer jogador quer estar. É uma equipe difícil com grande pressão e um grande desafiante, mas estamos preparados e se Deus quiser eu e minha equipe vamos conseguir fazer um bom jogo -, contou.

Alyson acumula passagens por clubes como Botafogo-PB, Oeste, Ceará, Sampaio Corrêa, Juventude e ABC. Na sua última experiência profissional, ajudou o Athletic a conquistar o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2025. De volta ao Boavista, o jogador também falou sobre as projeções do clube no estadual.

- Nossas expectativas são muito boas para a disputa desse Campeonato Carioca. Ano passado chegamos à final da Taça Rio e contamos com um elenco, na minha opinião, ainda mais forte para 2025. Sabemos da força desse estadual e da qualidade dos nossos adversários, mas estamos trabalhando forte e confiantes que podemos fazer uma boa campanha e conquistar nossos objetivos -, disse.

