O Flamengo avançou nas tratativas pela contratação de Juninho Vieira, jogador do Qarabag, do Azerbaijão. O Sevilla, que também estava interessado no brasileiro, desistiu do negócio após a contratação de um novo atacante: Rubén Vargas.

Juninho estava perto de assinar com o Sevilla. No entanto, com a oferta do Flamengo, ele optou por adiar a resposta aos espanhóis. Segundo o jornalista Venê Casagrande, o atleta já conversou com o técnico Filipe Luís sobre a possibilidade de atuar no clube. A direção rubro-negra ainda espera o retorno do jogador.

Porém, o Qarabag só liberaria Juninho com o pagamento da multa rescisória do jogador, que corresponde a cinco milhões de euros (R$ 31,56 milhões na cotação atual). Com contrato válido até 2026, o brasileiro é destaque no futebol do Azerbaijão nas duas últimas temporadas.

Dessa maneira, o Sevilla buscou outro nome no mercado de transferências. A escolha foi Vargas, atacante de 26 anos que atuava pelo Augsburg, do futebol alemão. Com vínculo assinado até 2029, o jogador é o primeiro reforço do clube nesta janela de transferências irá vestir a camisa de número 5 do clube. O suiço custou sete milhões de euros aos cofres ao clube da Andaluzia.