Entenda planejamento detalhado do Flamengo na pré-temporada

O Flamengo divulgou a lista de jogadores que viajarão aos Estados Unidos para a realização da pré-temporada. O elenco principal comandado por Filipe Luís treina no fim da sexta-feira (10) e tem chegada prevista em Orlando para sábado (11).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Nesse período, o Rubro-Negro utilizará o campo do Florida Gators Soccer como preparação para o Campeonato Carioca. Na segunda-feira (13), a equipe faz treinos de forma integral, enquanto terá uma sessão aberta ao público na terça-feira (14). A equipe encara o São Paulo em confronto amistoso pela FC Series, no domingo (19).

Veja lista de jogadores que farão pré-temporada nos EUA

Rossi

Matheus Cunha

Wesley

Varela

Léo Ortiz

Léo Pereira

Carbone

Alex Sandro

Ayrton Lucas

Pulgar

Allan

Carlos Alcaraz

De La Cruz

Evertton Araújo

Arrascaeta

Gerson

Matheus Gonçalves

Gonzalo Plata

Luiz Araújo

Bruno Henrique

Michael

Pablo Lucio

Léo Nannetti

João Victor

Os atletas Everton Cebolinha, Pedro e Viña seguirão trabalhando no CT George Helal, uma vez que seguem se recuperando de graves lesões sofridas em 2024. Os jogadores não devem disputar o Campeonato Carioca pelo Flamengo.

continua após a publicidade

Veja lista de jogadores que farão pré-temporada no Rio

Ainoã Caio Garcia Carlinhos Cleiton Da Mata Daniel Rogério Daniel Sales Dyogo Alves Eduardo Jung Fabiano Felipe Teresa Felipe VIeira Guilherme Guilherme Santos João Alves Jorge Mora Lucas Furtado Lucyan Lorran Pablo Rafael Couto Rayan Lucas Shola Thiaguinho Wallace Yan Zé Welinton

No sábado, a equipe faz um treino pela manhã no Ninho do Urubu antes de viajar para o Sergipe, onde enfrenta o Boavista pela estreia do Campeonato Carioca, no domingo (12).

Na segunda-feira (13), o elenco alternativo faz um treino em Aracaju e encara outra viagem para a Paraíba, onde encara o Madureira, na quinta-feira (16). No dia seguinte, o elenco comandado por Cleber dos Santos no início do estadual viaja para Salvador.

continua após a publicidade

A provável escalação do Rubro-Negro para o início do Campeonato Carioca conta com Dyogo Alves; Pablo, Cleiton, Daniel Sales e Zé Welinton; Rayan Lucas, Fabiano e Lorran; Thiaguinho, Carlinhos e Guilherme.