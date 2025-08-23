Após a conquista do bicampeonato Mundial Sub-20 sobre o Barcelona, o técnico do Flamengo, Bruno Pivetti, fez um discurso de exaltação à força da base do clube. Em entrevista coletiva após a vitória nos pênaltis, o treinador elogiou o elenco e afirmou que a conquista de um título desta dimensão não é para qualquer equipe, valorizando a formação dos Garotos do Ninho.

Em seu pronunciamento, Pivetti fez questão de dividir os méritos da conquista. — Gostaria de fazer uma menção especial aos jogadores, eles são a razão de tudo. E também aos meus antecessores, os treinadores que passaram pela categoria sub-20 nesse ano — disse, citando os técnicos que fizeram parte do processo.

(Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

'Não é para qualquer equipe': a valorização da base do Flamengo

O treinador destacou a importância de vencer um torneio de nível mundial para a formação dos atletas, que tiveram a experiência de jogar em um Maracanã lotado.

— O campeonato mundial não é para qualquer equipe, então é de se valorizar muito a base do Flamengo. Essa experiência de jogar no Maracanã lotado é extremamente importante para a boa formação deles, porque são jogadores que almejam chegar no mais alto nível — analisou.

Pivetti também individualizou os elogios aos destaques da partida. Sobre o zagueiro Iago, autor do gol de empate no último minuto e de um gol de cavadinha nos pênaltis, o técnico projetou um grande futuro.

— É um jogador que tem um grande futuro pela frente. Hoje ele conseguiu ser determinante para nos ajudar a ganhar este jogo — afirmou.

Sobre o goleiro Léo Nanneti, herói das cobranças de pênalti, os elogios seguiram a mesma linha. — O Nannetti é um goleiro de muito potencial, não à toa estava treinando na categoria profissional. Ele demonstrou muita capacidade na defesa de pênaltis ao longo dos treinamentos.

(Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Por fim, o treinador agradeceu à comissão técnica do time profissional, liderada por Filipe Luís, por ter cedido jogadores como Matheus Gonçalves e Lorran para a final, e falou sobre a dificuldade de se firmar no time principal do Flamengo.

— Nós sabemos que essa é uma tarefa árdua, principalmente pela qualidade do elenco profissional. O que eu costumo dizer para eles é que têm que ter os quatro aspectos do rendimento no futebol muito bem trabalhados: técnico, tático, físico e, principalmente, o mental.