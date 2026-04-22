Gol perdido em Flamengo x Vitória causa revolta: 'Devolvam'
Equipes estão empatando em 1 a 1
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Flamengo e Vitória estão empatando em 1 a 1, nesta quarta-feira (22), no Maracanã, pelo jogo de ida da 5ª rodada da Copa do Brasil. Com gols de Evertton Araújo e Erick, o jogo terminou empatado na primeira etapa, com chances claras de gol desperdiçadas por Everton Cebolinha.
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O primeiro lance aconteceu aos 43 minutos do primeiro tempo, quando o atacante parou em mais uma defesa do goleiro Lucas Arcanjo. Luiz Araújo arrancou pela direita e cruzou fraco para trás. A bola passou por vários jogadores até chegar em Cebolinha, que bateu firme para a defesa de Arcanjo.
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Minutos depois, o camisa 11 perdeu mais um lance. Ayrton Lucas roubou a bola de Erick dentro da área e entregou para Cebolinha. Ele se livrou do marcador com o corpo e soltou uma pancada de direita na entrada da pequena área. Lucas Arcanjo saiu muito bem e defendeu com a perna direita.
Veja o lance:
Nas redes sociais, torcedores não perdoaram o jogador, afirmando que a primeira etapa de cebolinha teria prejudicado a atuação do Rubro-Negro.
Veja a repercussão:
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✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo 🆚 Vitória
Copa do Brasil - 5ª fase (ida)
📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
👁️ Onde assistir: Premiere
🕴️ Arbitragem: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Michael Stanislau (RS)
📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
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