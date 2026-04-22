Gol perdido em Flamengo x Vitória causa revolta: 'Devolvam'

Flamengo e Vitória estão empatando em 1 a 1, nesta quarta-feira (22), no Maracanã, pelo jogo de ida da 5ª rodada da Copa do Brasil. Com gols de Evertton Araújo e Erick, o jogo terminou empatado na primeira etapa, com chances claras de gol desperdiçadas por Everton Cebolinha.

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O primeiro lance aconteceu aos 43 minutos do primeiro tempo, quando o atacante parou em mais uma defesa do goleiro Lucas Arcanjo. Luiz Araújo arrancou pela direita e cruzou fraco para trás. A bola passou por vários jogadores até chegar em Cebolinha, que bateu firme para a defesa de Arcanjo.

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Minutos depois, o camisa 11 perdeu mais um lance. Ayrton Lucas roubou a bola de Erick dentro da área e entregou para Cebolinha. Ele se livrou do marcador com o corpo e soltou uma pancada de direita na entrada da pequena área. Lucas Arcanjo saiu muito bem e defendeu com a perna direita.

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Veja o lance:

Nas redes sociais, torcedores não perdoaram o jogador, afirmando que a primeira etapa de cebolinha teria prejudicado a atuação do Rubro-Negro.

Veja a repercussão:

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Flamengo x Vitória pela Copa do Brasil. (Foto: Lance!)

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Vitória

Copa do Brasil - 5ª fase (ida)

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

👁️ Onde assistir: Premiere

🕴️ Arbitragem: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Michael Stanislau (RS)

📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

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