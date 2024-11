Filipe Luís reencontra adversário de última partida como jogador do Flamengo

Agora na condição de treinador do Flamengo, Filipe Luís reencontrará o adversário que marcou a despedida dos gramados na carreira de jogador: o Cuiabá. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão.

Como foi o jogo de despedida de Filipe Luís no Flamengo

No dia 3 de dezembro de 2023, o Flamengo venceu o Cuiabá por 2 a 1, em jogo válido pela 37ª rodada do Brasileirão. A partida, carregada de emoção antes da bola rolar, ficou marcada não apenas por ser o último duelo do Fla no Maracanã naquele ano, mas também, pelas despedidas de Filipe Luís e Rodrigo Caio.

Muitas homenagens foram feitas antes do apito inicial e ilustraram a grande festa. Com a bola rolando, ampla superioridade do Rubro-Negro, que não tomou conhecimento do Dourado e fez um belo jogo no Estádio Jornalista Mário Filho.

O primeiro tempo ficou marcado por ampla superioridade do Flamengo. O Rubro-Negro iniciou a partida em ritmo intenso e logo abriu o placar com Luiz Araújo. Em meados do confronto, a equipe teve queda de rendimento e viu o Cuiabá ajeitar a marcação, mas não sofreu sustos em nenhum momento. Já nos minutos finais, os cariocas voltaram ao ritmo imponente e ampliaram o placar, com Pedro.

O segundo tempo recomeçou exatamente como o primeiro, com muita pressão e domínio do Flamengo. O time de Tite ditava o ritmo da partida, trocava passes com muita facilidade e envolvia o Cuiabá. Em um lance de falha individual de Filipe Luís, a arbitragem marcou um pênalti questionável de Varela em Clayson. Ele mesmo cobra e estufa as redes de Rossi, diminuindo a vantagem do Fla.

Carreira como treinador

Pouco mais de 11 meses após pendurar as chuteiras, Filipe Luís já tem bastante história para contar neste início de carreira como treinador. De dezembro de 2023 até aqui, o ex-lateral já soma passagens pelo sub-17, sub-20 e agora pelo time profissional rubro-negro. Além disso, o jovem treinador comandou a equipe no pentacampeonato da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG.

Provável escalação do Flamengo

Com muitos jogadores indisponíveis, Filipe Luís terá de fazer mudanças na escalação do Flamengo diante do Cuiabá. Seguindo o trabalho nos últimos jogos e treinos da semana, a possível escalação do time tem: Rossi; Wesley, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar (Allan), Evertton Araújo, Alcaraz, Matheus Gonçalves e Michael; Lorran (Bruno Henrique).