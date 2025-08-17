Por onde anda Gilberto, ex-lateral do Flamengo?

Gilberto da Silva Melo, nascido no dia 25 de abril de 1976, no Rio de Janeiro, construiu uma carreira sólida e vitoriosa no futebol, destacando-se pela polivalência. Embora tenha se notabilizado como lateral-esquerdo, o jogador também atuou como meio-campista, sempre chamando atenção pela técnica refinada, boa chegada ao ataque e finalização precisa. Revelado pelo America-RJ, Gilberto logo despertou interesse de grandes clubes, e sua primeira grande vitrine foi o Flamengo, onde jogou entre 1996 e 1997. O Lance! te conta por onde anda Gilberto.

A carreira

Ao longo de quase duas décadas de carreira profissional, defendeu equipes importantes no Brasil e no exterior, passando por Cruzeiro, Vasco, Grêmio, São Caetano, Hertha Berlim, Tottenham, Vitória e América-MG, além de acumular 36 convocações para a Seleção Brasileira, com participação em Copa do Mundo e Copa América. Sua versatilidade e presença ofensiva, somadas à capacidade de marcar gols, fizeram dele um dos laterais mais técnicos da sua geração.

Na Europa, viveu seu auge no Hertha BSC, da Alemanha, onde jogou de 2004 a 2008 e foi peça-chave no setor esquerdo. Lá, conquistou o respeito da torcida por unir força defensiva com qualidade no ataque, chegando a marcar 14 gols pelo clube. Sua passagem pelo Tottenham, da Inglaterra, foi mais curta e marcada por problemas físicos, mas ainda assim entrou para a história como o primeiro brasileiro a atuar pelo time principal dos Spurs.

Pela Seleção Brasileira, Gilberto teve momentos de destaque. Foi titular na Copa América de 2007 e participou da Copa do Mundo de 2006, disputando partidas como substituto. Seu único gol com a camisa verde e amarela foi justamente em um Mundial, na vitória sobre o Japão, na fase de grupos.

Hoje, longe dos gramados, Gilberto mantém forte ligação com o futebol. Depois de se aposentar, atuou como coordenador técnico do Sub-20 do Flamengo, obtendo a Licença B da CBF Academy e se especializando em gestão e coordenação técnica. Sua experiência dentro de campo agora é utilizada para desenvolver jovens talentos, ajudando na formação de futuros profissionais.

Por onde anda Gilberto?

Atualmente, Gilberto (@gilberto_melo) segue envolvido com o universo do futebol, mas de forma diferente. Fora das quatro linhas, investiu em qualificação, obtendo certificações como a Licença B da CBF Academy e cursos de Gestão de Futebol e Coordenação Técnica. Em 2022, assumiu o cargo de coordenador técnico do Sub-20 do Flamengo, onde trabalhou no planejamento, captação e desenvolvimento de atletas para o elenco principal. Porém, não está mais no cargo.

O ex-jogador também participa de eventos esportivos e palestras, compartilhando sua experiência de mais de 20 anos no futebol profissional. Gilberto mantém presença ativa nas redes sociais, onde interage com torcedores e ex-companheiros, além de relembrar momentos marcantes de sua trajetória.

Sua transição para o lado administrativo do esporte reforça uma tendência cada vez mais comum entre ex-atletas: utilizar o conhecimento adquirido ao longo da carreira para contribuir na formação de novas gerações. Gilberto não apenas acompanha jogos e competições, mas também analisa talentos e orienta jovens jogadores sobre aspectos técnicos, táticos e de postura profissional.

Embora não esteja mais no dia a dia como atleta, sua ligação com o futebol permanece intensa. Ele se mantém aberto a novos projetos, seja em funções técnicas, seja em cargos de gestão esportiva, demonstrando que o mesmo espírito competitivo que o levou ao sucesso em campo ainda está presente.

Clubes em que Gilberto atuou