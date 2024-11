Filipe Luís justifica uso de crias do Ninho em Cuiabá x Flamengo

O Flamengo venceu o Cuiabá por 2 a 1, de virada, na noite desta quarta-feira (20), em partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão, e os gols da virada rubro-negra vieram dos pés de dois Garotos do Ninho: Guilherme Gomes e Matheus Gonçalves. Em coletiva após a vitória na Arena Pantanal, o técnico Filipe Luís explicou o porquê de escalá-los no segundo tempo do jogo.

- A vantagem que eu tenho de ter trabalhado no sub-17 e sub-20 é essa. Conheço todos os meninos que estão no clube. Sei o que eles podem render. Sou um treinador que me guio muito pelos treinos, vejo os detalhes quando chego em casa depois do treino para entender como foram esses comportamentos - disse Filipe Luís.

- Guilherme e Matheus treinaram juntos durante a semana, e uma das minhas questões foi deixar o Matheus fora pensando no segundo tempo. Sei que ele não entrou da melhor forma. Não foi a melhor versão do Matheus, mas esse foi pensamento e eles se deram bem juntos. Quis colocar o Guilherme contra o Fluminense há uns jogos atrás mas não senti confiança. Tenho que ter cuidado com esses meninos para não queimá-los. Tenho muita confiança nele porque ele jogou todos os jogos comigo de titular no Sub-20 - explicou o treinador.

Inclusive, Matheus Gonçalves comentou, na saída do campo após a vitória, que a diferença do novo treinador em comparação a outros que passaram pelo clube recentemente é que ele parece "entender melhor" as joias da base.

Como foi o jogo?

O Flamengo teve uma grande atuação no primeiro tempo, principalmente por conta do volume no setor ofensivo. Com um Michael inspirado, mas que errou nas decisões na hora da finalização, Walter, goleiro do Cuiabá, garantiu o empate na etapa inicial. Além do camisa 30 rubro-negro, Wesley e Bruno Henrique também se destacaram. No total, o Mais Querido teve 13 finalizações, contra uma do time mandante.

O time carioca começou a etapa complementar buscando ficar com o controle da bola. Entretanto, não contava com o rápido contra-ataque do Cuiabá aos 13 minutos. Derik se infiltrou no meio da zaga rubro-negra, deixou Fabrício Bruno para trás e estufou a rede, em chute rasteiro.

Porém, três minutos depois, o Flamengo deixou tudo igual com Guilherme Gomes, que fez a sua estreia no time principal e tinha acabado de entrar. Ele, aliás, recebeu grande assistência de Bruno Henrique. O gol da virada saiu nos acréscimos da segunda etapa com Matheus Gonçalves, com passe de Michael.