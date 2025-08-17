O Campeonato Brasileiro de 2002 começou com um resultado marcante para o Flamengo. Jogando no Beira-Rio, o time carioca mostrou eficiência e poder de decisão para vencer o Internacional por 3 a 1, em plena estreia da competição. Com uma atuação de destaque de Liédson, autor de dois gols, e participação decisiva de Felipe Melo, o rubro-negro conquistou três pontos importantes longe do Maracanã. O Lance! relembra Internacional 1 x 3 Flamengo no Brasileirão 2002.

Internacional 1 x 3 Flamengo no Brasileirão 2002

A partida foi um teste de fogo para as duas equipes. O Internacional, embalado pelo apoio da torcida, buscava iniciar o torneio com uma vitória em casa para dar confiança a um elenco em reformulação. O Flamengo, por sua vez, chegava a Porto Alegre com a missão de provar que poderia ser competitivo desde as primeiras rodadas, mesmo enfrentando adversários tradicionais fora de seus domínios.

O duelo também marcou um confronto interessante de estilos. O Inter tentava impor intensidade e posse de bola, mas encontrou um Flamengo disciplinado na marcação e rápido nas transições ofensivas. Essa combinação se mostrou fatal para o time gaúcho, que até reagiu após sair atrás no placar, mas não conseguiu sustentar o ritmo no segundo tempo.

Mais do que a vitória, o resultado serviu como cartão de visitas para o Flamengo na competição. A equipe de Lula Pereira mostrou solidez defensiva, equilíbrio tático e um ataque letal quando teve oportunidades. Para o Internacional, ficou a frustração de ver um bom início de jogo se transformar em derrota, expondo falhas defensivas que precisariam de ajustes ao longo do campeonato.

O jogo

Primeiro tempo: equilíbrio e troca de gols

Logo aos 11 minutos, Liédson aproveitou boa jogada ofensiva para abrir o marcador para o Flamengo, surpreendendo a torcida colorada. O Internacional reagiu rápido: seis minutos depois, Fabiano Costa aproveitou falha de marcação para empatar. A partir daí, o jogo ficou mais truncado, com o Flamengo explorando os contra-ataques e o Inter tentando impor volume de jogo, mas esbarrando na boa atuação defensiva da equipe de Lula Pereira.

Segundo tempo: domínio do Flamengo

O Flamengo voltou mais ligado e, aos 8 minutos, Felipe Melo apareceu como elemento surpresa na área para marcar o segundo gol, recolocando os visitantes na frente. O Inter sentiu o golpe, e a equipe carioca manteve o controle das ações. Aos 29 minutos, novamente Liédson foi decisivo: recebeu lançamento preciso e finalizou com categoria para fazer 3 a 1 e liquidar a partida.

Repercussão da vitória do Flamengo

A vitória fora de casa deu moral ao Flamengo logo na estreia da competição, mostrando uma equipe equilibrada e com boa transição ofensiva. Liédson, já em grande fase, confirmou-se como principal referência do ataque. Pelo lado colorado, a derrota gerou frustração, especialmente pela instabilidade defensiva e pela dificuldade em reagir após sofrer o segundo gol.

Estatísticas do jogo

Posse de bola: Internacional 52% x 48% Flamengo Finalizações certas: Internacional 6 x 9 Flamengo Escanteios: Internacional 5 x 4 Flamengo Faltas cometidas: Internacional 17 x 19 Flamengo

Ficha técnica - Internacional 1 x 3 Flamengo no Brasileirão 2002

Campeonato Brasileiro 2002 – 1ª fase – 1ª rodada

Data: 11 de agosto de 2002

Local: Estádio Beira-Rio – Porto Alegre (RS)

Público: 13.481 pagantes

Renda: R$ 198.370,00

Árbitro: Romildo Corrêa

Gols: Liédson 11’/1ºT (Fla), Fabiano Costa 17’/1ºT (Inter), Felipe Melo 8’/2ºT (Fla), Liédson 29’/2ºT (Fla)

Cartões amarelos: Chris, Cássio, Alexandre (Inter); Alessandro, Liédson, André Gomes, Hugo (Flamengo)

Internacional: Clemer; Júnior Baiano, Vinícius (Carlos Miguel) e Chris; Luizinho Neto (Mahicon Librelato), Alexandre, Claiton, Daniel Carvalho e Cássio; Fabiano Costa e Fernando Baiano. Técnico: Guto Ferreira.

Flamengo: Júlio César; Alessandro, Váldson (André Bahia), Fernando e Athirson; Jorginho, André Gomes, Felipe Melo e Hugo; Andrezinho e Liédson (Zé Carlos). Técnico: Lula Pereira.