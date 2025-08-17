Palmeiras e Flamengo duelam neste domingo (17), às 10h30 (horário de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino 2025. A bola rola na Arena Barueri, em Barueri (SP), e conta com transmissão da TV Globo, Sportv e TV Brasil.

O Flamengo venceu o primeiro jogo, em Volta Redonda, por 3 a 2, e tem vantagem para a decisão. Quem avançar, enfrenta Cruzeiro ou Red Bull Bragantino na semifinal.

As equipes das quartas de final já garantiram R$ 120 mil cada, mesmo valor que será pago na semifinal. O vice-campeão recebe R$ 900 mil, enquanto o campeão leva R$ 1,8 milhão para casa.

Rosana Augusto conta com a craque Cristiane, artilheira do Flamengo na competição, com 9 gols. O time entra em campo com Vivi Holzel; Monalisa, Flávia Mota e Agustina; Jucinara, Djeni, Ju Ferreira e Glaucia; Fernanda, Laysa e Cristiane.

O Palmeiras investe em uma proposta ofensiva para reverter o placar. Camilla Orlando escalou o time com Kate Tapia; Poliana, Pati Maldaner, Fê Palermo; Brena, Ingryd, Andressinha, Espinales e Carla; Tainá Maranhão e Amanda Gutierres.

PALMEIRAS X FLAMENGO

QUARTAS DE FINAL DO BRASILEIRÃO FEMININO 2025 - JOGO DE VOLTA

📆 Data e horário: domingo, 17 de agosto (horário de Brasília)

📍 Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

📺 Onde assistir: TV Globo, Sportv e TV Brasil

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

PALMEIRAS: Kate Tapia; Poliana, Pati Maldaner e Fê Palermo; Brena, Ingryd, Andressinha, Espinales e Carla; Tainá Maranhão e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.

FLAMENGO: Vivi Holzel; Monalisa, Flávia Mota e Agustina; Jucinara, Djeni, Ju Ferreira e Glaucia; Fernanda, Laysa e Cristiane. Técnica: Rosana Augusto.