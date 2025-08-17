Flamengo tem surpresa na escalação contra o Internacional pelo Brasileirão

Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para enfrentar o Internacional neste domingo (17), no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Brasileirão. O time tem mudanças em relação ao que enfrentou o Colorado na última quarta-feira (13), pela Libertadores, com destaque para Saúl Ñíguez entre os titulares.

Sem atuar nos últimos dois jogos do Rubro-Negro, o espanhol ganha a primeira chance de iniciar a partida em campo desde que chegou ao clube. Ele deve atuar ao lado de Jorginho como dupla de volantes.

Além de Saúl, o Fla tem outras novidades para o segundo dos três jogos consecutivos contra o Inter. Nas laterais, Varela e Ayrton Lucas assumem os lugares de Emerson Royal e Alex Sandro; no ataque, Luiz Araújo e Pedro retornam, enquanto Bruno Henrique e Gonzalo Plata vão para o banco de reservas.

Escalações de Flamengo e Internacional

Desta forma, o Flamengo encara o Inter com o seguinte time: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Saúl Ñíguez e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro.

Por sua vez, Róger Machado definiu o Internacional preservando os titulares, e a equipe vai a campo com: Anthoni; Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Aguirre; Richard, Bruno Henrique, Vitinho e Gustavo Prado; Rafael Borré e Valencia.

Flamengo define escalação para enfrentar o Internacional pelo Brasileirão (Foto: Divulgação / Flamengo)

