Filipe Luís revela mentalidade e cobra postura dos jogadores do Flamengo

Com substituições decisivas de Filipe Luís, o Flamengo venceu o Cuiabá por 2 a 1, de virada, na noite desta quarta-feira (20), em partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva após a vitória na Arena Pantanal, o técnico comentou sobre a cobrança recorrente em treinar um time grande e afirmou que cobra regularmente uma postura vencedora aos seus jogadores.

continua após a publicidade

➡️ Filipe Luís justifica uso de crias do Ninho em Cuiabá x Flamengo

- Eu não vejo a vida se não for para dar o melhor. Não é só no futebol. É na vida. Tem que tentar ganhar sempre. Esse sou seu. Eu transmito para os jogadores que eu não vou permitir que eles relaxem. Eu não permito isso - disse Filipe Luís.

- Quando você joga no Flamengo, em um time grande, a virtude que você tem é ser exigido todos os dias, todos os segundos ao máximo, porque se não você é cobrado. Eles (os jogadores) sabem disso. Muitos deles estão aqui há muito tempo e passaram por isso. Já vimos vaias ao Rodinei depois de ganhar a Libertadores e o Brasileiro em 2019. Nesse clube, não podemos nunca baixar a guarda - afirmou o técnico.

continua após a publicidade

Como foi o jogo entre Cuiabá e Flamengo?

O Flamengo teve uma grande atuação no primeiro tempo, principalmente por conta do volume no setor ofensivo. Com um Michael inspirado, mas que errou nas decisões na hora da finalização, Walter, goleiro do Cuiabá, garantiu o empate na etapa inicial. Além do camisa 30 rubro-negro, Wesley e Bruno Henrique também se destacaram. No total, o Mais Querido teve 13 finalizações, contra uma do time mandante.

O time carioca começou a etapa complementar buscando ficar com o controle da bola. Entretanto, não contava com o rápido contra-ataque do Cuiabá aos 13 minutos. Derik se infiltrou no meio da zaga rubro-negra, deixou Fabrício Bruno para trás e estufou a rede, em chute rasteiro.

continua após a publicidade

Porém, três minutos depois, o Flamengo deixou tudo igual com Guilherme Gomes, que fez a sua estreia no time principal e tinha acabado de entrar. Ele, aliás, recebeu grande assistência de Bruno Henrique. O gol da virada saiu nos acréscimos da segunda etapa com Matheus Gonçalves, com passe de Michael.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo