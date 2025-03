Com a demissão de Dorival Júnior, a CBF está em busca de um novo treinador para a Seleção Brasileira. Dos nomes que estão no radar, um deles é o de Jorge Jesus, português que foi campeão da Libertadores e do Brasileirão pelo Flamengo em 2019. José Boto, seu compatriota, vê com bons olhos uma possível ida do treinador para a Canarinho.

- Se eu pudesse dar um conselho ao Mister, diria a ele para vir, porque acho que seria o topo da carreira dele. Depois de já ter conquistado muita coisa, de muitas experiências em diferentes contextos, poder treinar uma das melhores seleções do mundo, sem dúvida, em termos de carreira, seria muito bom - disse o dirigente português, em entrevista ao podcast "Toca e Passa", do O Globo.

Filipe Luís também está no radar

Além de Jorge Jesus, o nome de Filipe Luís, do Flamengo, também está sendo cotado para assumir a Seleção. Boto, no entanto, entende que Jorge Jesus está mais pronto, uma vez que tem uma carreira mais longeva.

- Completamente diferente, porque estão em estágios diferentes da carreira - resumiu.

Boto, diretor do Flamengo, comenta possibilidade de Jorge Jesus na Seleção (Foto: AFP)

Presidente do Flamengo é direto sobre chance de Filipe Luís na Seleção

Para Luiz Eduardo Baptista, o Bap (presidente do Flamengo), esse não é o momento para Filipe Luís ir treinar a Seleção.

- Entendo que o Filipe tem um caminho à frente dele e não tenho a menor dúvida que vai ter um futuro brilhante e que em algum momento será treinador da Seleção Brasileira. Na minha opinião, ele não devia, com a idade e estágio que está, assumir a Seleção Brasileira. Se ele fosse meu filho ou meu irmão mais novo, é o que eu diria para ele. São as escolhas que se faz na vida. Pelo o que eu conheço do Filipe, eu me surpreenderia se ele assumisse esse desafio agora - disse Bap, em entrevista ao "MengãoCast", da "Flamengo TV".

