Vasco atropela Flamengo por 5 a 0 pelo Brasileirão Sub-20

O Vasco goleou o Flamengo por 5 a 0 na tarde desta sexta-feira (28), pela terceira rodada do Brasileirão Sub-20. No Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador (RJ), GB (2x), Zuccarello, Bruno Lopes e Juninho marcaram os gols da vitória cruz-maltina. O Rubro-Negro, atual bicampeão da Libertadores da categoria, jogou com um jogador a menos desde os seis minutos do primeiro tempo.

Pelo lado do Flamengo, Nuno Campos, novo treinador do time, assistiu a derrota em um dos camarotes do estádio. Leonardo Ramos comandou a equipe em campo.

Como foi o jogo

O Flamengo começou a partida na Ilha do Governador impondo o jogo contra o Vasco, mandando uma bola na trave de Phillipe Gabriel logo aos seis minutos. Entretanto, no lance seguinte, o goleiro Léo Nannetti, em uma tremenda bobeada, tocou com o braço na bola fora da área e foi expulso. Assim, o time cruz-maltino, com um jogador a mais, esteve mais a vontade em campo, controlando a posse da bola e levando perigo ao gol rubro-negro.

O Vasco precisou de apenas um minuto no segundo tempo para balançar a rede contra o Flamengo. GB, camisa 9, recebeu cruzamento de Wallace e testou a bola para o fundo da rede. Melhor em campo, o Gigante da Colina ampliou aos 7', em chute no canto de Zuccarello, sem chances para o goleiro Caio Barone. GB, mais uma vez, marcou pelo Vasco, em erro do sistema defensivo adversário.

E não parou por aí! Bruno Lopes e Juninho marcaram o quarto e o quinto gol, respectivamente, do Vasco contra o Flamengo.