Em meio à crise na Seleção Brasileira e a possível saída de Dorival Júnior, o nome de Filipe Luís, do Flamengo, é um dos cotados na Canarinho. No entanto, segundo Bap, Luiz Eduardo Baptista, esse não é o momento do treinador aceitar esse desafio. O presidente do clube carioca foi sincero sobre o tema.

- É uma decisão íntima, mas acredito que, pelo estágio da carreira do Filipe, e falo como presidente do Flamengo e de quem foi presidente de empresas, ele não se deixe desviar dos objetivos da carreira - disse Bap, em entrevista ao "MengãoCast", da Flamengo TV.

Bap comenta chance de Filipe Luís ir para a Seleção Brasileira (foto: Gilvan de Souza/CR Flamengo)

- Entendo que o Filipe tem um caminho à frente dele e não tenho a menor dúvida que vai ter um futuro brilhante e que em algum momento será treinador da Seleção Brasileira. Na minha opinião, ele não devia, com a idade e estágio que está, assumir a Seleção Brasileira. Se ele fosse meu filho ou meu irmão mais novo, é o que eu diria para ele. São as escolhas que se faz na vida. Pelo o que eu conheço do Filipe, eu me surpreenderia se ele assumisse esse desafio agora - completou, em outro trecho.

Diferença entre treinar clube e seleção

Em tom de elogio ao treinador do Flamengo, Bap pontuou a diferença entre trabalhar como treinador em clube e na seleção. Além disso, garantiu que "o vício dele (Filipe Luís) é o Flamengo".

- O Filipe é uma criatura de natureza intensa, se alimenta desse caos do futebol de jogo e treino. Tem um envolvimento com isso. É muito diferente estar num clube onde disputa vários títulos com 70, 80 partidas por ano e mudar para um cenário que vai jogar seis, oito partidas por ano, com intervalo de meses. O vício dele é forte e o vício dele é Flamengo. Ele está se realizando e está se divertindo também - explicou.

