Uma tradição antiga do futebol brasileiro esquecida nos últimos anos será reeditada às 21h (de Brasília) deste sábado (29), no Maracanã. Antes da partida pela primeira rodada do Brasileirão, Flamengo e Internacional retomarão a troca de faixas de campeões. A cerimônia para celebrar as conquistas dos campeonatos Carioca e Gaúcho será realizada logo após a entrada dos dois times em campo, durante o protocolo oficial da partida.

Antes de a bola rolar, os jogadores rubro-negros receberão das mãos dos atletas do Internacional as faixas de bicampeão carioca, título conquistado diante do Fluminense. Os alvirrubros por sua vez, também receberão faixas das mãos dos atletas cariocas pela conquista invicta do Gauchão, retomada da hegemonia estadual depois de oito anos sem título, feito obtido sobre o Grêmio.

Colorado embarca nesta sexta (28)

O Internacional embarca nesta sexta-feira (28) para o Rio de Janeiro. A viagem será em voo fretado – assim como todas as demais da temporada. O retorno para Porto Alegre ocorrerá horas depois do confronto com o Flamengo, provavelmente na madrugada de domingo (30).

O jogo seguinte do Internacional está marcado para quinta (3), pela Libertadores, contra o Bahia. O embarque para Salvador está programado para quarta (2), após atividade no CT Parque Gigante, com retorno na madrugada de sexta (4).

A ideia do voo fretado, por meio de contrato de três anos com a Sideral Linhas Aéreas, é tentar diminuir o desgaste do elenco ao longo da temporada. Por isso, o Internacional renovou o acordo com a companhia no ano passado. Até 2026 as viagens nacionais e internacionais serão feitos com a empresa de Curitiba.

