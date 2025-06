Wallace Reis, zagueiro do Londrina e com passagens por Corinthians e Flamengo, conversou com exclusividade com o Lance! e disse que está se preparando para seguir carreira como treinador. O jogador escreveu um livro chamado "Em Defesa", que retrata as observações dele acerca do setor defensivo no futebol.

Wallace atualmente defende o Londrina (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

— Eu tenho estudado bastante, terminei até de escrever meu livro falando sobre defesa, que eu trago alguns argumentos em relação àquilo que eu acredito e daquilo que eu vivi dentro desses setecentos e "cacetada" de jogos que eu tive na carreira. Eu escrevi em torno de 70 páginas falando sobre isso e estou prestes a lançar ele... E daqui a dois, três anos, pretendo me lançar no mercado para que eu possa implementar minhas ideias em alguma equipe — disse Wallace ao ser perguntado sobre uma possível carreira como treinador.

Questionado sobre qual estilo de jogo utilizará, Wallace disse que não terá uma única forma de jogar — Vai se de acordo com o que a necessidade pedir. O futebol não pode se enquadrar simplesmente no que eu acho que tem que ser feito, mas [sim] no que precisa ser feito. Então, o futebol todo dia te ensina uma nova coisa, todo dia você tem uma certeza que é quebrada no próximo jogo. A certeza que você tinha no jogo de domingo se torna uma incerteza no jogo de quarta. O futebol vai te mostrando que nenhum tipo de axioma que você tenha vai ser duradouro durante muito tempo. Porque se você não se permitir abrir a sua cabeça e entender que a certeza que você tem hoje no futebol vai mudar no domingo, você está fadado a ficar pelo meio do caminho — completou.

Resumo da carreira de Wallace

Wallace Reis chegou ao Corinthians em 2011. Pelo Timão, o zagueiro fez 57 jogos, marcou um gol, foi campeão brasileiro, da Libertadores e do Mundial de Clubes. O jogador também teve passagem de destaque no Flamengo, onde ficou por quatro temporadas e venceu Copa do Brasil e Campeonato Carioca. O zagueiro revelado pelo Vitória ainda teve passagens por Grêmio, Gotzepe (TUR) e Brusque.

➡️Assista à entrevista completa de Wallace Reis