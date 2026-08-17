Atacante emprestado pelo Flamengo quebra jejum de quase seis meses e brilha na Série B Carlinhos marca o terceiro gol da vitória sobre o América e encerra seca de gols

O Athletic contou com a estrela de Carlinhos para conquistar uma vitória importante na Série B do Campeonato Brasileiro. Ao balançar as redes no triunfo por 3 a 1 sobre o América Mineiro, no Estádio Independência, pela 22ª rodada da competição, o camisa 9 encerrou um incômodo jejum de gols que durava quase seis meses.

A última vez em que Carlinhos marcou um gol foi em 22 de fevereiro deste ano. Na ocasião, o ex-jogador do Flamengo defendia o Remo e deixou sua marca na vitória por 3 a 2 diante do Cametá, em confronto válido pelo Campeonato Paraense.

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Além de marcar o terceiro gol do time de São João del Rei, o centroavante teve participação direta no segundo tento do Athletic. Após cruzamento do lateral Zeca, a presença de Carlinhos na área forçou a antecipação do zagueiro Luca Sosa, que tentou cortar o lance e acabou mandando contra a própria meta.

Trajetória, rodagem e busca pela retomada

Aos 29 anos, Carlinhos chegou ao Athletic na metade de julho, emprestado pelo Flamengo até o final de 2026. Revelado nas categorias de base do Corinthians, o atacante ostenta uma longa bagagem no futebol nacional, acumulando passagens por clubes como Oeste, Novorizontino, Vila Nova-GO, Marcílio Dias, Atibaia, São Caetano, Santo André, Audax-RJ e Camboriú-SC.

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O momento de maior projeção em sua carreira ocorreu no Campeonato Carioca de 2024. Pelo Nova Iguaçu, Carlinhos foi o grande destaque da campanha que levou a equipe à final, marcando nove gols em 14 partidas e brilhando na semifinal contra o Vasco da Gama. O desempenho de gala chamou a atenção do Rubro-Negro, que acertou sua contratação.

Após sucesso no Cariocão, Carlinhos foi contratado pelo Flamengo (Foto: Marcelo Cortes /CRF)

Após a passagem pelo Flamengo, Carlinhos acumulou empréstimos por Vitória e Remo antes de chegar a São João del Rei. Agora, o centroavante busca retomar a fase confiante e a liderança técnica do período no Nova Iguaçu para ajudar o Athletic na luta pelo acesso à elite do futebol nacional.

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Números de Carlinhos após ser contratado pelo Flamengo:

Flamengo: 16 jogos e 2 gols Vitória: 23 jogos e 4 gols Remo: 6 jogos e 1 gol Athletic: 4 jogos e 1 gol

Com o resultado no Independência, o Athletic chegou aos 34 pontos e ocupa a oitava colocação do Brasileirão Série B, apenas um ponto atrás do Sport, sexto colocado que fecha o G-6. Com Carlinhos à disposição, a equipe mineira volta a campo na quinta-feira (20), às 19h30, para enfrentar o CRB no Estádio Joaquim Portugal.

Carlinhos e Kauan fizeram os gols do Athletic na Série B (Foto: Instagram)

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