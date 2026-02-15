Lucas Paquetá disputará o seu primeiro clássico desde o retorno ao Flamengo neste domingo (15): no Nilton Santos, contra o Botafogo, às 17h30 (de Brasília), pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Em sua primeira passagem pelo Rubro-Negro, o retrospecto do meia contra os rivais estaduais foi positivo: seis vitórias, oito empates e duas derrotas, que representam 54,1% de aproveitamento.

Contra o Alvinegro, foram três vitórias e duas derrotas (60% de aproveitamento), retrospecto que só não é melhor que o diante do Fluminense. Em Fla-Flus, somou três vitórias e três empates (66,6%). O reforço rubro-negro também nunca perdeu para o Vasco, mas curiosamente empatou todos os cinco confrontos.

Paquetá quer reviver uma memória especial no duelo com o Botafogo: o seu único gol em clássicos cariocas. O marco aconteceu no 1° turno do Brasileirão de 2018, quando aproveitou rebote para marcar na vitória do Flamengo por 2 a 0. Em seu retorno ao Rubro-Negro, o atleta da Seleção ainda persegue o primeiro tento. Contra o Sampaio Correia, último jogo da equipe no Carioca, chegou muito perto com finalização na trave após bela troca de passes.

Matheus Sávio e Lucas Paquetá comemoram gol contra o Botafogo no Brasileiro de 2018 (Foto: Jorge Rodrigues / Eleven)

Retrospecto de Lucas Paquetá em clássicos pelo Flamengo

Botafogo

Cinco jogos, com três vitórias e duas derrotas

60% de aproveitamento

Um gol marcado

Fluminense

Seis jogos, com três vitórias e três empates

66,6% de aproveitamento

Nenhum gol marcado

Vasco

Cinco jogos, com cinco empates

33,3% de aproveitamento

Nenhum gol marcado

Paquetá quer o segundo título carioca

Lucas Paquetá disputou três edições do Campeonato Carioca na carreira e foi campeão uma vez, em 2017. No entanto, ainda não era protagonista e sequer disputou a final contra o Fluminense. Foi justamente ao longo daquele ano que se firmou no time principal. O Estadual de 2018 foi o único em que atuou como titular absoluto durante toda a campanha, mas foi eliminado na semifinal justamente pelo Botafogo, rival deste domingo.