Lucas Paquetá volta a jogar clássico carioca pelo Flamengo; veja retrospecto
Meia tem memórias boas e ruins com o Botafogo, adversário deste domingo (15)
Lucas Paquetá disputará o seu primeiro clássico desde o retorno ao Flamengo neste domingo (15): no Nilton Santos, contra o Botafogo, às 17h30 (de Brasília), pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Em sua primeira passagem pelo Rubro-Negro, o retrospecto do meia contra os rivais estaduais foi positivo: seis vitórias, oito empates e duas derrotas, que representam 54,1% de aproveitamento.
Contra o Alvinegro, foram três vitórias e duas derrotas (60% de aproveitamento), retrospecto que só não é melhor que o diante do Fluminense. Em Fla-Flus, somou três vitórias e três empates (66,6%). O reforço rubro-negro também nunca perdeu para o Vasco, mas curiosamente empatou todos os cinco confrontos.
Paquetá quer reviver uma memória especial no duelo com o Botafogo: o seu único gol em clássicos cariocas. O marco aconteceu no 1° turno do Brasileirão de 2018, quando aproveitou rebote para marcar na vitória do Flamengo por 2 a 0. Em seu retorno ao Rubro-Negro, o atleta da Seleção ainda persegue o primeiro tento. Contra o Sampaio Correia, último jogo da equipe no Carioca, chegou muito perto com finalização na trave após bela troca de passes.
Retrospecto de Lucas Paquetá em clássicos pelo Flamengo
Botafogo
Cinco jogos, com três vitórias e duas derrotas
60% de aproveitamento
Um gol marcado
Fluminense
Seis jogos, com três vitórias e três empates
66,6% de aproveitamento
Nenhum gol marcado
Vasco
Cinco jogos, com cinco empates
33,3% de aproveitamento
Nenhum gol marcado
Paquetá quer o segundo título carioca
Lucas Paquetá disputou três edições do Campeonato Carioca na carreira e foi campeão uma vez, em 2017. No entanto, ainda não era protagonista e sequer disputou a final contra o Fluminense. Foi justamente ao longo daquele ano que se firmou no time principal. O Estadual de 2018 foi o único em que atuou como titular absoluto durante toda a campanha, mas foi eliminado na semifinal justamente pelo Botafogo, rival deste domingo.
