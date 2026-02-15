Vidente faz previsão para Botafogo x Flamengo pelas quartas do Carioca

Botafogo e Flamengo se enfrentam neste domingo (15), às 17h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no duelo mais esperado das quartas de final do Campeonato Carioca. Diante disso, o vidente Luís Filho, do canal "Renascer das Cartas", analisou as probabilidades de vitória e apontou um favoritismo para a equipe rubro-negra. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis.

continua após a publicidade

Quem avançar para semifinal enfrentará o Madureira. O eliminado, por sua vez, disputará a Taça Rio, torneio paralelo entre os eliminados dos dois grupos na primeira fase.

📺Clique aqui para assistir a Botafogo x Flamengo

Previsão do tarólogo

Durante a análise, o tarólogo destacou que a equipe rubro-negra vai para cima do rival, em busca do resultado, e poderá encontrar soluções para garantir a vitória no clássico boas oportunidades durante os 90 minutos.

continua após a publicidade

Em uma visão geral, o vidente apontou que a partida será decidida nos detalhes. A vitória poderá ser construída através do lado mental das equipes e um empate não está descartado. A tendência é de que o Flamengo tenha mais chances de vencer o clássico.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Botafogo x Flamengo

De um lado, o Botafogo do técnico Martín Anselmi, que vem de derrota por 1 a 0 para o Fluminense no Brasileirão, deve levar a campo o que há de melhor fisicamente, ainda que com cautela. Isso porque a delegação viajará horas após a partida para a Bolívia, onde irá enfrentar o Nacional Potosí na quarta-feira (18) pela ida da segunda fase da Libertadores.

continua após a publicidade

O Flamengo, comandado por Filipe Luís, chega para o confronto após triunfo por 2 a 1 fora de casa sobre o Vitória, também pelo Brasileirão. O Rubro-Negro também tem em seu calendário um compromisso importante no meio da semana, contra o Lanús, na quinta-feira (19), fora de casa, pela ida da Recopa Sul-Americana.

➡️ Botafogo x Flamengo: IA crava eliminado no clássico do Cariocão