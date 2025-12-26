Com os títulos conquistados nos últimos anos, Arrascaeta se tornou um dos grandes nomes da história do Flamengo, e recebeu a responsabilidade de vestir a camisa 10 de Zico. Aliás, no time dos sonhos dos torcedores rubro-negros, o uruguaio e o Galinho jogam lado a lado. Assim também pensa o maior ídolo do clube! Nesta sexta-feira (26), ele citou esse cenário e relembrou como o time de 1981 jogava.

- (Arrascaeta e Zico) Jogariam juntos, claro que jogariam. Ele começou bem pelo lado esquerdo e veio chegando para o meio. Comecei pela direita para vir para o meio. Tita era da mesma posição que eu. O Lico era da mesma posição também, então jogavam eu, eles, e o Adílio. A gente se virava ali. O importante é todo mundo estar bem, com vontade de querer fazer isso e treinado para fazer isso. Quanto mais talento, melhor. Mais qualidade. Tu sabe onde é que a bola vem, já pode ir no escuro, que ela vai chegar - iniciou Zico em entrevista ao "SporTV".

Campeão da Libertadores e do Brasileirão, Arrascaeta viveu a sua temporada mais artilheira pelo Flamengo neste ano. Para Zico, essa mudança de característica do meia passa pelo técnico Filipe Luís, que deixou o camisa 10 mais próximo do gol.

- Isso depende muito do treinador. Essa mudança do Arrascaeta tem muito a ver com o Filipe Luís. Filipe Luís entendeu e sabe quem é o cara que decide, quem é o cara que faz gol. Ele prepara tudo para, no final, o Arrascaeta chegar na área. Deu mais liberdade ao Arrascaeta de não voltar tanto como era com o Jorge Jesus. O Arrascaeta é mais velho, o tempo vai passando, então você tem que saber utilizar mais. Eu fiz isso com o Alex no Fenerbahçe. Falei: "Eu não quero você longe do gol, cara. Você faz gol, você deixa os caras na cara do gol, e você vai jogar lá atrás, armando só o jogo? Não vai. Deixa outro fazer isso, outro corre por você. Fica lá, eu quero você pertinho lá e pronto" - completou o Galinho.

Zico elogia Arrascaeta, camisa 10 do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Ídolos do Flamengo: Arrascaeta estará ao lado de Zico no Jogo das Estrelas

Arrascaeta é um dos convidados de Zico para o Jogo das Estrelas. Além do uruguaio, o zagueiro Léo ortiz e o meia Jorginho também participarão do evento no Maracanã, às 18h30 (de Brasília).

