Dupla ex-Flamengo encanta torcedores do Atlético: 'Jogam demais'

Uma dupla formada nas categorias de base do Flamengo tem feito sucesso no Atlético Mineiro. Neste sábado (14), o Galo venceu o Itabirito por 7 a 2, em jogo decisivo pelo Campeonato Mineiro. Nas redes sociais, o crias do Rubro-Negro foram muito exaltados.

No elenco do Atlético Mineiro, dois jogadores formados na base do Flamengo tem atuado com frequência e ganhado bastante destaque: Reinier e Victor Hugo. Os jovens são de gerações diferentes, mas tem se entendido bem dentro de campo.

No duelo contra o Itabirito, inclusive, Victor Hugo deixou sua marca. O ex-jogador do Flamengo já tinha dado uma assistência no meio da semana contra o Remo pelo Campeonato Brasileiro. Reinier não marcou, mas segue muito prestigiado com o torcedor do Galo. Nas redes sociais, o carinho ficou evidente. Veja os comentários abaixo:

Reinier, ex-Flamengo, comemora primeiro gol do Galo na temporada 2026 (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Veja comentários sobre a dupla formada na base do Flamengo

Goleada atleticana

O Atlético goleou o Itabirito por 7 a 2 neste sábado (14), em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro. O Galo dominou a partida com facilidade, com destaque para Hulk, que marcou um hat-trick. Com a vitória, o time alvinegro garantiu a classificação para as semifinais do torneio estadual. O Galo contou com boas atuações de Reinier e Victor Hugo, dupla formada nas categorias de base do Flamengo.

