Arrascaeta iguala recorde de Pedro em Mundiais pelo Flamengo

Os dois gols de Arrascaeta na vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Cruz Azul nesta quarta-feira (10), na estreia da Copa Intercontinental, renderam ao camisa 10 um recorde. O meia alcançou Pedro como maior artilheiro rubro-negro em Mundiais, com quatro gols cada.

O uruguaio chegou ao quarto Mundial pelo clube e voltou a balançar as redes em torneios da Fifa. Em 2019, marcou contra o Al-Hilal. Em junho deste ano, fez um gol diante do Espérance, na Copa do Mundo de Clubes. Os dois gols desta quarta completaram a lista.

Pedro, ausente no jogo por lesão na coxa esquerda, também soma quatro gols em Mundiais, todos marcados na edição de 2022 — realizada em fevereiro de 2023. Na ocasião, foram dois gols na semifinal, na derrota por 3 a 2 para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e outros dois na vitória por 4 a 2 sobre o Al Ahly, do Egito, na decisão de terceiro lugar.

Maiores artilheiros do Flamengo em Mundiais

Arrascaeta e Pedro - 4 gols. Bruno Henrique, Gabigol, Nunes e Wallace Yan - 2 gols. Adílio, Danilo, Gerson, Jorginho e Luiz Araújo - 1 gol.

O Flamengo volta a campo no sábado, às 14h (de Brasília), contra o Pyramids, do Egito, pela semifinal da Copa Intercontinental, no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan. Quem avançar enfrentará o PSG na decisão.

Arrascaeta comemora gol marcado pelo Flamengo contra o Cruz Azul, pelo Mundial (Foto: Divulgação/Flamengo)

