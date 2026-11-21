Leonardo Jardim rebate Abel Ferreira na véspera de Palmeiras x Flamengo
Técnico rubro-negro critica discurso de que o título já estaria decidido
Leonardo Jardim rebateu o discurso de que o Campeonato Brasileiro já estaria decidido antes mesmo de Palmeiras x Flamengo. Na chegada ao Nubank Parque, neste sábado (21), o técnico do Flamengo afirmou que existe muito "blá-blá-blá" de pessoas de fora e destacou que o título só é conquistado quando a equipe alcança os pontos necessários. O Rubro-Negro pode garantir a taça nesta tarde, com um empate ou uma vitória sobre o rival, em São Paulo.
Ao comentar a expectativa para o confronto, o treinador português afirmou que adversários e outros setores tentam passar a mensagem de que a disputa já está resolvida. Sem citar nomes, Jardim reforçou que o elenco precisa manter a concentração e não se deixar levar pelo cenário construído antes da partida.
— A gente sabe que no futebol é tudo muito blá-blá-blá das pessoas que estão fora. Com certeza que os adversários se vitimizam e dizem que já está tudo resolvido. Alguns querem fazer passar a mensagem — mesmo mídia, adeptos e outros — que está tudo feito... Mas, no futebol, quem sabe e quem trabalha no dia a dia sabe que só se ganha quando realmente temos os pontos suficientes para ganhar, ou, quando é uma final, só se ganha depois das finais — declarou Jardim em entrevista ao "SporTV".
O técnico também demonstrou confiança na maturidade do elenco para lidar com a pressão de uma partida que pode definir o campeão brasileiro. Mesmo atuando na casa do principal concorrente, o Flamengo precisa manter o nível de concentração diante de um adversário que também chega à reta final na briga pelo título.
— Por isso, a equipe, eu acho que tem maturidade para isso, para saber o momento, que tem que se sentir competitiva. Jogamos na casa de um rival, mas temos que, dentro de campo, estar altamente concentrados, porque o jogo vai ser um jogo muito intenso e um jogo de grande qualidade — completou.
Jardim projeta jogo gigante entre Palmeiras e Flamengo
Na chegada ao estádio, Jardim também destacou o peso do confronto entre as duas equipes que disputaram as primeiras posições ao longo da temporada. O treinador classificou o encontro como um jogo gigante e ressaltou a qualidade dos dois elencos.
— Com certeza que será um jogo bom, porque são as duas primeiras equipes da liga, são as duas equipes que, ao longo do ano, estiveram a brigar pelos primeiros lugares. Com certeza que será um jogo gigante entre duas grandes equipes — afirmou.
O português ainda explicou as escolhas para a escalação e disse que as ausências por suspensão e questões físicas influenciaram a formação da equipe. Segundo ele, o elenco tem jogadores preparados para assumir a responsabilidade em uma partida desse tamanho.
— Em primeiro lugar, as nossas escolhas foram aquelas de acordo com a nossa disponibilidade. Sabemos que há jogadores que, pelos cartões e por motivos físicos, não puderam estar cá presentes, mas nós queremos fazer uma equipe competitiva, porque todo o elenco está habilitado e tem condições para jogar na primeira equipe —explicou.
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Reencontro com Abel Ferreira
Questionado sobre o reencontro com o técnico adversário, Jardim afirmou que é positivo rever pessoas com quem construiu relações ao longo da carreira. No entanto, deixou claro que o foco durante a partida está no desempenho das equipes, e não na relação entre os treinadores.
— Com certeza que é sempre bom reencontrar aquelas pessoas com quem nós conseguimos construir uma relação durante a vida — disse.
Em seguida, reforçou que a prioridade é o que os jogadores conseguem produzir dentro de campo.
— Com certeza, quando jogo futebol e tenho jogos de futebol, não estou preocupado se conheço ou não o treinador adversário. O importante é a equipe, o importante é aquilo que os jogadores de um lado e de outro são capazes de fazer dentro de campo — concluiu.
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