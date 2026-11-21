Jardim define escalação do Flamengo com mudanças para decisão contra o Palmeiras
Jogo vale a taça do Brasileirão para o Rubro-Negro
O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para o confronto contra o Palmeiras, neste sábado (21), às 16h30. A partida, válida pela 36ª rodada do Brasileiro, pode garantir o 10º título nacional ao Rubro-Negro. Para o duelo decisivo no Nubank Parque, o treinador português promoveu duas mudanças: Danilo e Paquetá entram nos lugares de Léo Pereira e Pulgar, que cumprem suspensão. No ataque, Plata começa jogando, com Carrascal no banco.
Além da dupla suspensa, o time carioca também não conta com o meia De la Cruz. O uruguaio não fica à disposição por conta do gramado sintético do estádio palmeirense.
Escalação do Flamengo
A escalação rubro-negra está definida com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro; Jorginho, Paquetá e Arrascaeta; Lino, Pedro e Plata.
Flamengo joga pelo empate
Com seis pontos de vantagem para o Palmeiras e restando três rodadas para o fim do Brasilierão, o Flamengo joga por um empate em São Paulo para ficar com a taça.
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Onde assistir ao jogo entre Palmeiras x Flamengo
- 🏆 Competição: Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 21 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)
- 📺 Onde assistir: Globo (TV), Premiere (pay-per-view) e Ge TV (YouTube)
- 👉 Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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