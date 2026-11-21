O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para o confronto contra o Palmeiras, neste sábado (21), às 16h30. A partida, válida pela 36ª rodada do Brasileiro, pode garantir o 10º título nacional ao Rubro-Negro. Para o duelo decisivo no Nubank Parque, o treinador português promoveu duas mudanças: Danilo e Paquetá entram nos lugares de Léo Pereira e Pulgar, que cumprem suspensão. No ataque, Plata começa jogando, com Carrascal no banco.

Além da dupla suspensa, o time carioca também não conta com o meia De la Cruz. O uruguaio não fica à disposição por conta do gramado sintético do estádio palmeirense.

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Escalação do Flamengo

A escalação rubro-negra está definida com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro; Jorginho, Paquetá e Arrascaeta; Lino, Pedro e Plata.

Leonardo Jardim durante jogo do Flamengo (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

Flamengo joga pelo empate

Com seis pontos de vantagem para o Palmeiras e restando três rodadas para o fim do Brasilierão, o Flamengo joga por um empate em São Paulo para ficar com a taça.

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Onde assistir ao jogo entre Palmeiras x Flamengo

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro

Campeonato Brasileiro 📅 Data: 21 de Novembro de 2026

21 de Novembro de 2026 ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)

16h30 (de Brasília) 📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)

Nubank Parque, em São Paulo (SP) 📺 Onde assistir: Globo (TV), Premiere (pay-per-view) e Ge TV (YouTube)

Globo (TV), Premiere (pay-per-view) e Ge TV (YouTube) 👉 Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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