Arrascaeta, do Flamengo, lamenta escolha em 2024: ‘Vou pagar o preço’

A vitória do Flamengo diante do Volta Redonda marcou a primeira vez em que Arrascaeta vestiu a camisa 10 do Rubro-Negro. Logo após o confronto, o uruguaio, que foi elogiado pelos torcedores, comentou sua forma física e detalhou que irá pagar o preço por não ter operado o joelho direito anteriormente.

- Foram 45 minutos para mim que foram muito importantes, porque eu preciso começar a ganhar ritmo. No começo eu vou pagar o preço que foi jogar o ano passado machucado. Porque na verdade era para ter operado antes. Mas priorizei estar nas finais. Agora é me preparar da melhor forma, a cada treino, para estar 100% - disse o uruguaio.

Arrascaeta durante a partida contra o Volta Redonda (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Arrascaeta conviveu com dores no joelho durante a última temporada. Com foco nas competições, o jogador e o departamento médico do Flamengo optaram por adiar uma intervenção cirúrgica, que só aconteceu em novembro.

Nesse contexto, o camisa 10 ainda aprimora a usa forma física para chegar ao 100%. A ideia é que o uruguaio esteja em sua plena forma no clássico com o Botafogo no dia 2 de fevereiro, em Belém, para a decisão da Supercopa do Brasil.

