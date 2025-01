Flamengo negocia saída de Carlinhos para clube da Série A

O Flamengo negocia a saída do centroavante Carlinhos para o Vitória, nesta janela de transferências. O atleta treinará em separado do elenco principal, uma vez que não está nos planos de Filipe Luís.

O clube baiano busca o empréstimo do atleta por um ano com opção de compra fixada em R$ 4,5 milhões. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Lance!.

Embora não esteja nos planos do Flamengo para 2025, Carlinhos fez um bom início no Campeonato Carioca. Em quatro partidas disputadas, o atacante marcou três gols e é o artilheiro do estadual de forma provisória.

O centroavante foi contratado pelo Rubro-Negro em 2024 após ter sido a grande revelação do Nova Iguaçu. No entanto, o atleta não conseguiu ter protagonismo no Flamengo, uma vez que tinha pouco espaço devido as presenças de Pedro e Gabigol no elenco.

Na última temporada, Carlinhos participou de 16 jogos com o Mais Querido entre Brasileirão e Libertadores. No entanto, o camisa 22 não caiu nas graças do torcedor com apenas dois gols marcados e uma assistência.

