Flamengo afasta cinco jogadores do elenco principal

O Flamengo afastou cinco jogadores do elenco principal, uma vez que os atletas estão autorizados a negociar suas saídas para outros clubes. Carlinhos, Pablo, Caio Garcia, Thiaguinho e Zé Wellington não estão nos planos do técnico Filipe Luís.

- O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Caio Garcia, Carlinhos, Pablo, Thiaguinho e Zé Welington estão autorizados a negociar com outros clubes. Durante esse período, os jogadores treinarão em horários alternativos no Centro de Treinamento George Helal e terão à disposição toda a estrutura do clube - disse o Rubro-Negro, em nota.

O quinteto esteve no elenco que iniciou o Campeonato Carioca com o Flamengo e participaram dos jogos contra Boavista, Madureira, Nova Iguaçu e Bangu. Inclusive, Carlinhos deixa o Rubro-Negro com a artilharia do estadual após ter marcado três gols nas cinco rodadas iniciais.

No ano passado, Pablo esteve emprestado ao Botafogo e, novamente, não entra nos planos do Rubro-Negro. O zagueiro tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025 e não deve ter seu vínculo renovado para o próximo ano.

Flamengo negocia Carlinhos

O Flamengo negocia o empréstimo por um ano de Carlinhos ao Vitória com opção de compra no valor de R$ 4,5 milhões, segundo informações do jornalista Venê Casagrande. O Rubro-Negro conhecia o interesse do clube baiano, mas aguardava uma oferta oficial para prosseguir com a operação.