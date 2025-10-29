AO VIVO: Acompanhe o pré-jogo de Racing x Flamengo direto da Argentina

AVELLANEDA (ARG) - Racing e Flamengo decidem nesta quarta-feira (29) quem será primeiro finalista da Libertadores 2025. A bola rola às 21h30 no estádio El Cilindro, em Avelladena (ARG), para o jogo de volta das semifinais; na ida, vitória rubro-negra por 1 a 0. Direto da Argentina, o Lance! traz tudo o que acontece antes da partida.

19h - Estádio enchendo para Racing x Flamengo

Os primeiros torcedores começam a chegar no estádio El Cilindro, para a decisão entre Racing e Flamengo, às 21h30 (de Brasília). Os torcedores argentinos esgotaram os ingressos para a partida.

Estádio El Cilindro recebe a semifinal entre Racing e Flamengo, pela Libertadores (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

18h30 - Entorno do El Cilindro

No entorno do Estádio El Cilindro, itens do Racing são vendidos nas ruas, como chapéus e agasalhos. Entre as camisas, a do atacante Adrián Martínez, artilheiro do time, são as mais vistas.

Camisas do Adrián Martínez, do Racing, sendo vendidas no entorno do El Cilindro (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

16h50 - Rubro-negros se reúnem antes de ida ao estádio

Torcedores do Flamengo se reuniram em Puerto Madero, região central de Buenos Aires, horas antes da partida decisiva em Avelladena. Mais de 20 ônibus com rubro-negros partirão do local para o estádio El Cilindro.

13h - Operação no RJ ofusca Racing x Flamengo no noticiário argentino

Em dia de decisão pela Libertadores, com Racing e Flamengo disputando a primeira vaga na grande final, parte da imprensa argentina amanheceu com destaque para os episódios de violência registrados no Rio de Janeiro na última terça-feira (28). Jornais como "Clarín" e "La Prensa" deixaram em segundo plano o duelo que será disputado às 21h30 (de Brasília), no El Cilindro, para dar ênfase às imagens da operação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) no combate ao crime organizado.

continua após a publicidade

Página do jornal "La Prensa" com destaque para a operação nos complexos do Alemão e da Penha (Foto: Lucas Bayer/Lance!)



