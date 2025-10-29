Semifinal entre Flamengo e Racing sofre atraso

AVELLANEDA (ARG) - Marcado inicialmente para 21h30, o jogo de volta entre Flamengo e Racing, pela semifinal da Libertadores, sofrerá um atraso de 20 minutos, começando portanto às 21h50. A mudança de horário se deu por um atraso na chegada do ônibus do Rubro-Negro ao El Cilindro.

A previsão de chegada dos ônibus era de 19h45, mas chegaram somente às 20h20. No vídeo registrado pelo Lance!, é possível ver o veículo entrar apressado no estádio, escoltado por um carro de polícia. Alguns torcedores receberam o time na entrada.

O Fla venceu o jogo de ida no Maracanã por 1 a 0 com gol de Carrascal. Por isso conta com a vantagem do empate para avançar à final. Caso a equipe argentina vença pelo mesmo placar, a vaga será definida nos pênaltis.

✅ FICHA TÉCNICA

RACING X FLAMENGO

Jogo de volta - Semifinal - Libertadores

📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de outubro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio El Cilindro, em Avellaneda (ARG)

📺 Onde assistir: TV Globo e Paramount+

🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI)

🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e José Retamal (CHI)

🖥️ VAR: Juan Lara (CHI)

Taça da Libertadores no estádio El Cilindro, local do duelo entre Racing e Flamengo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

