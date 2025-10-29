Semifinal entre Flamengo e Racing sofre atraso
Jogo começará às 21h50 por atraso do ônibus do Rubro-Negro
AVELLANEDA (ARG) - Marcado inicialmente para 21h30, o jogo de volta entre Flamengo e Racing, pela semifinal da Libertadores, sofrerá um atraso de 20 minutos, começando portanto às 21h50. A mudança de horário se deu por um atraso na chegada do ônibus do Rubro-Negro ao El Cilindro.
A previsão de chegada dos ônibus era de 19h45, mas chegaram somente às 20h20. No vídeo registrado pelo Lance!, é possível ver o veículo entrar apressado no estádio, escoltado por um carro de polícia. Alguns torcedores receberam o time na entrada.
O Fla venceu o jogo de ida no Maracanã por 1 a 0 com gol de Carrascal. Por isso conta com a vantagem do empate para avançar à final. Caso a equipe argentina vença pelo mesmo placar, a vaga será definida nos pênaltis.
✅ FICHA TÉCNICA
RACING X FLAMENGO
Jogo de volta - Semifinal - Libertadores
📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de outubro de 2025, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio El Cilindro, em Avellaneda (ARG)
📺 Onde assistir: TV Globo e Paramount+
🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI)
🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e José Retamal (CHI)
🖥️ VAR: Juan Lara (CHI)
