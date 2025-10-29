menu hamburguer
Semifinal entre Flamengo e Racing sofre atraso

Jogo começará às 21h50 por atraso do ônibus do Rubro-Negro

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Enviado Especial
WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Enviado Especial
Dia 29/10/2025
20:41
Atualizado há 16 minutos
Estádio El Cilindro recebe a semifinal entre Racing e Flamengo, pela Libertadores (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
imagem cameraEstádio do Racing, o El Cilindro, em Avellaneda (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
AVELLANEDA (ARG) - Marcado inicialmente para 21h30, o jogo de volta entre Flamengo e Racing, pela semifinal da Libertadores, sofrerá um atraso de 20 minutos, começando portanto às 21h50. A mudança de horário se deu por um atraso na chegada do ônibus do Rubro-Negro ao El Cilindro.

A previsão de chegada dos ônibus era de 19h45, mas chegaram somente às 20h20. No vídeo registrado pelo Lance!, é possível ver o veículo entrar apressado no estádio, escoltado por um carro de polícia. Alguns torcedores receberam o time na entrada.

O Fla venceu o jogo de ida no Maracanã por 1 a 0 com gol de Carrascal. Por isso conta com a vantagem do empate para avançar à final. Caso a equipe argentina vença pelo mesmo placar, a vaga será definida nos pênaltis.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

 FICHA TÉCNICA

RACING X FLAMENGO
Jogo de volta - Semifinal - Libertadores
📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de outubro de 2025, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio El Cilindro, em Avellaneda (ARG)
📺 Onde assistir: TV Globo e Paramount+
🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI)
🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e José Retamal (CHI)
🖥️ VAR: Juan Lara (CHI)

Racing x Flamengo Libertadores taça
Taça da Libertadores no estádio El Cilindro, local do duelo entre Racing e Flamengo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real

