Em dia de Libertadores, Gabigol recorda conquista com Flamengo
Atacante decidiu duas finais continentais para o Rubro-Negro
Justo nesta quarta-feira (29), quando o Flamengo entra em campo em algumas horas para lutar pela vaga na final da Libertadores, completam-se três anos da conquista da Libertadores de 2022. No seu perfil oficial no X, Gabigol recordou a conquista com carinho. Na ocasião, o atacante marcou o gol que deu o título para o clube da Gávea, diante do Athlético Paranaense.
Pelo Flamengo, Gabigol foi uma entidade da Libertadores
O combo Flamengo + Gabigol formaram por anos um casamento perfeito quando o assunto foi Libertadores. O centroavante decidiu duas finais que resultaram em títulos continentais para o Rubro-Negro, marcando dois gols contra o River Plate em 2019 e o gol da vitória contra o CAP em 2022.
Pelo Flamengo, Gabigol conquistou duas Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa, dois Brasileirões e três Campeonatos Cariocas.
Racing x Flamengo - jogo de volta da semifinal
O confronto entre Racing e Flamengo pela semifinal da Libertadores começa às 21h30 (de Brasília), no Estádio El Cilindro, em Avellaneda, casa da equipe argentina. A partida terá transmissão da TV Globo e da Paramount+.
Na partida de ida, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 no Maracanã, com gol de Jorge Carrascal. Com a vantagem, o time brasileiro joga pelo empate para avançar. Em caso de derrota por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Quem passar encara o vencedor do duelo entre Palmeiras e LDU, que decidem a outra vaga na quinta-feira (30); no Equador, vitória da Liga por 3 a 0.
