Flamengo

Racing x Flamengo: Presidente da CBF chega ao estádio ao lado de Bap e declara torcida

Samir Xaud acompanhará o jogo de volta da semifinal da Libertadores no El Cilindro

Lucas Bayer
Enviado especial
Dia 29/10/2025
20:45
  • Matéria
  Matéria

AVELLADENA (ARG) - Presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud está presente no estádio El Cilindro nesta quarta-feira (29) para acompanhar o duelo entre Racing e Flamengo, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. O dirigente chegou ao local junto ao presidente do clube carioca, Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

AO VIVO: Acompanhe o pré-jogo de Racing x Flamengo direto da Argentina

Em rápido contato com o Lance! na entrada do estádio, Xaud declarou torcida pelo Rubro-Negro. O presidente da CBF se disse confiante pela presença de um brasileiro em mais uma final da Libertadores e ainda arriscou palpite para o placar do jogo.

— Confiante. Se Deus quiser, mais um time brasileiro na final. Vai ser 2 a 0 Flamengo — declarou Samir Xaud.

Samir Xaud CBF Racing x Flamengo (2)
Presidente da CBF, Samir Xaud chega ao estádio para duelo entre Racing e Flamengo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Racing x Flamengo sofre atraso

Marcado inicialmente para 21h30, o jogo de volta entre Flamengo e Racing, pela semifinal da Libertadores, sofrerá um atraso de 20 minutos, começando portanto às 21h50. A mudança de horário se deu por um atraso na chegada do ônibus do Rubro-Negro ao El Cilindro.

Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

