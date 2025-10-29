AVELLADENA (ARG) - Presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud está presente no estádio El Cilindro nesta quarta-feira (29) para acompanhar o duelo entre Racing e Flamengo, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. O dirigente chegou ao local junto ao presidente do clube carioca, Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

Em rápido contato com o Lance! na entrada do estádio, Xaud declarou torcida pelo Rubro-Negro. O presidente da CBF se disse confiante pela presença de um brasileiro em mais uma final da Libertadores e ainda arriscou palpite para o placar do jogo.

— Confiante. Se Deus quiser, mais um time brasileiro na final. Vai ser 2 a 0 Flamengo — declarou Samir Xaud.

Presidente da CBF, Samir Xaud chega ao estádio para duelo entre Racing e Flamengo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Racing x Flamengo sofre atraso

Marcado inicialmente para 21h30, o jogo de volta entre Flamengo e Racing, pela semifinal da Libertadores, sofrerá um atraso de 20 minutos, começando portanto às 21h50. A mudança de horário se deu por um atraso na chegada do ônibus do Rubro-Negro ao El Cilindro.

