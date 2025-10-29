STJD adia sessão de julgamento de Bruno Henrique

Originalmente marcada para a quinta-feira (30), a sessão de julgamento de Bruno Henrique, do Flamengo, foi adiada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O Tribunal emitiu um comunicado oficial nesta quarta-feira (29), informando que todas as sessões do restante da semana foram canceladas e que serão reagendadas.

A decisão se dá em meio a uma situação de instabilidade na segurança do Rio de Janeiro por conta da megaoperação contra a facção Comando Vermelho (CV) realizada na terça. Embora o foco tenha sido nos complexos do Alemão e da Penha, outros pontos da cidade também foram afetados. O STJD fica localizado no Centro da capital fluminense.

Relembre o caso de Bruno Henrique

Bruno Henrique foi denunciado pelo Ministério Público do DF em junho, junto com o irmão, Wander Nunes Pinto, e mais sete pessoas. Segundo a acusação, o atleta teria avisado ao irmão que receberia um cartão amarelo na partida contra o Santos, em novembro de 2023, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Na ocasião, o jogador estava pendurado com dois cartões no Brasileirão.

Apostas feitas por Wander, a esposa dele, uma prima e amigos levantaram suspeitas das casas de apostas pelo volume investido no cartão do atacante. Mensagens extraídas do celular do irmão de Bruno Henrique serviram de base para a denúncia.

Em 4 de setembro, Bruno Henrique foi condenado por manipulação de resultados. O jogador foi suspenso por 12 jogos no Brasileirão e foi multado em 60 mil reais. Uma das principais linhas de defesa do atacante do Flamengo, apresentada pelos advogados Michel Assef Filho e Alexandre Vitorino, foi o pedido de prescrição do caso, o que não foi acolhido pelo Tribunal.

Discordando da punição, a defesa de Bruno Henrique entrou com recurso, que seria julgado nesta quinta-feira (29), às 10h. Caso fosse negado, o jogo desta quarta, contra o Racing, pela Libertadores, poderia ser o último da temporada em caso de eliminação - restam apenas nove rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Caso avance, teria a final contra Palmeiras ou LDU pela frente.

