AVELLANEDA (ARG) - O treinador Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para enfrentar o Racing, nesta quarta-feira (29), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Sem Pedro, o técnico escalou Plata como centro-avante para o confronto que acontece às 21h30, no estádio El Cilindro, na Argentina.

O Rubro-Negro venceu o jogo de ida no Maracanã por 1 a 0 com gol de Carrascal. Por isso conta com a vantagem do empate para avançar à final. Caso a equipe argentina vença pelo mesmo placar, a vaga será definida nos pênaltis.

Escalação do Flamengo

Além da dúvida no ataque por conta da ausência de Pedro, substituído por Plata, havia uma indefinição na defesa acerca de Léo Ortiz, preservado nos últimos dois jogos do Flamengo por estiramento no ligamento do tornozelo direito. No entanto, o zagueiro treinou sem limitações na terça-feira (28). Desta forma, o camisa 3 retorna ao time titular ao lado de Léo Pereira

Alex Sandro retorna após ser poupado da viagem a Fortaleza. Pulgar e Carrascal, que cumpriram suspensão, também estão de volta. De la Cruz, recuperado de virose, viajou, mas começa no banco de reservas.

Escalação do Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Carrascal e Plata.

Comemoração de Bruno Henrique em Flamengo x Internacional pela Libertadores (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Escalação do Racing

O Racing tem r mudanças para o jogo de volta da semifinal da Libertadores. Uma delas é obrigatória: Sosa sofreu uma fratura no rosto no duelo de ida e passou por cirurgia; ele deve ser substituído por Nardoni. Na lateral direita Martirena deu lugar a Mura.

Escalação do Racing: Cambeses; Mura, Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas; Nardoni, Zuculini e Almendra; Solari, Conechny e Adrián Martínez.

✅ FICHA TÉCNICA

RACING X FLAMENGO

Jogo de volta - Semifinal - Libertadores

📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de outubro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio El Cilindro, em Avellaneda (ARG)

📺 Onde assistir: TV Globo e Paramount+

🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI)

🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e José Retamal (CHI)

🖥️ VAR: Juan Lara (CHI)

