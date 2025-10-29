Operação no RJ ofusca Racing x Flamengo no noticiário argentino: 'Pareceu Gaza'
Violência no estado do Rio de Janeiro ganha destaque em jornais argentinos
Em dia de decisão pela Libertadores, com Racing e Flamengo disputando a primeira vaga na grande final, parte da imprensa argentina amanheceu com destaque para os episódios de violência registrados no Rio de Janeiro na última terça-feira (28). Jornais como "Clarín" e "La Prensa" deixaram em segundo plano o duelo que será disputado às 21h30 (de Brasília), no El Cilindro, para dar ênfase às imagens da operação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) no combate ao crime organizado.
"La Prensa" classifica operação no RJ como massacre
O jornal argentino "La Prensa" utilizou a palavra massacre para se referir aos mais 120 mortos na operação realizada nos complexos da Penha e do Alemão, localizados na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro.
Versão impressa de "La Prensa" faz alusão à faixa de Gaza
Mortes no RJ ganham primeira página no "Clarín"
Megaoperação policial afeta futebol do Rio
As operações policiais realizadas no Rio de Janeiro nesta terça-feira (28) impactaram a mobilidade em diversas regiões da cidade, mas os principais clubes cariocas já retomaram suas atividades nesta quarta-feira (29). O Lance! apurou que Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo mantiveram as programações de treinos sem grandes alterações.
Flamengo
O Flamengo não foi afetado, já que o elenco profissional está na Argentina desde segunda-feira (27), onde enfrenta o Racing nesta noite pela Libertadores. No Ninho do Urubu, as atividades das categorias de base seguem acontecendo normalmente nesta quarta-feira.
Vasco
O Vasco, que não teve suas atividades afetadas na terça-feira (28) por conta da folga do elenco, voltou a treinar na manhã desta quarta no CT Moacyr Barbosa. Sob o comando de Fernando Diniz, a equipe segue a preparação para o duelo contra o São Paulo, neste domingo (2), às 20h30, em São Januário. As categorias de base também retomaram os trabalhos normalmente, após a suspensão das atividades do sub-6 ao sub-14 no dia anterior.
Fluminense
O Fluminense, cujo CT Carlos Castilho fica a poucos metros do centro de treinamento vascaíno, também não teve intercorrências e manteve o cronograma de treinos da equipe profissional. O Tricolor entra em campo nesta quarta, às 19h (de Brasília), no Maracanã, diante do Ceará, em partida atrasada da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Botafogo
No Botafogo, o elenco principal trabalhou normalmente pela manhã e seguiu a programação prevista. O time de General Severiano se prepara para enfrentar o Mirassol, neste sábado (1), em São Paulo. Já os treinos da base e do futebol feminino, realizados próximos a áreas de operação policial, foram suspensos por precaução.
