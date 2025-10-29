Ex-treinador do Flamengo crava eliminação contra o Racing pela Libertadores

Durante uma participação no programa "Esporte Record", o técnico Mano Menezes declarou que acredita na classificação de Palmeiras e Racing para a grande final da Libertadores. Segundo o ex-treinador do Flamengo, a equipe carioca precisa superar a pressão dos torcedores argentinos que podem ser decisivos no jogo desta quarta-feira (29).

O treinador destacou que os torcedores do Racing influenciam muito nos resultados da equipe jogando no El Cilindro. Além disso, Mano Menezes relembrou que durante a conquista da Sul-Americana, contra o Cruzeiro, na última temporada, a equipe argentina venceu todos os jogos como mandante, por três gols ou mais.

- Eu acho que a final da Libertadores vai ser Palmeiras e Racing. Coloquei esses dois finalistas porque já joguei muitas vezes no El Cilindro e joguei em poucos lugares na minha vida, onde o torcedor tem uma influência tão grande como o torcedor do Racing tem nos jogos em sua casa. Quando eles chegaram na final da Sul-Americana no ano passado, que venceram o Cruzeiro, eles tinham feito três ou mais gols em todos os jogos como mandante - disse, antes de completar.

Na visão do comandante do Grêmio, o Palmeiras também pode garantir a classificação se conseguir abrir o placar nos primeiros 20/30 minutos.

- O Palmeiras também tem esse histórico jogando em casa, é um lugar difícil de jogar, os primeiro 20/30 minutos são de uma pressão muito grande, e se ele fizer um gol nesse período do jogo, está tudo aberto - finalizou o treinador do Grêmio.

A expectativa é de 55 mil torcedores no confronto decisivo entre Flamengo e Racing, nesta quarta-feira (29). A partir das 21h30 (de Brasília), as equipes definem seu futuro na Libertadores. Já o Palmeiras, recebe a LDU nesta quinta-feira (30), e precisa vencer por três ou mais gols de diferença para garantir a classificação.

Provável escalação do Flamengo para encarar o Racing

Sem poder contar com Pedro, que se machucou no jogo de ida, Bruno Henrique e Gonzalo Plata brigam pela titularidade no ataque do Flamengo. Além deles, Wallace Yan, Juninho e Carrascal também correm por fora, em busca de uma vaga. Já na defesa, a tendência é que Léo Ortiz volte a ficar ao lado de Léo Pereira. Caso isso não aconteça, Danilo formará a dupla de zaga no lugar de Ortiz.

O Flamengo deve entrar em campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Plata (Bruno Henrique) e Carrascal.

