Cinco jogadores do Flamengo são indicados ao Rei da América 2025; veja os nomes

O jornal uruguaio "El País" divulgou a lista dos nomes indicados ao prêmio Rei da América 2025, com cinco jogadores do Flamengo, campeão da Libertadores nesta temporada. Com um elenco estrelado, os representantes do Rubro-Negro são: Arrascaeta, Rossi, Danilo, Bruno Henrique e Pedro. Todos foram fundamentais na campanha do título sul-americano.

O favorito para levar o prêmio é o uruguaio Arrascaeta. O camisa 10 foi o grande destaque do Flamengo na temporada e, consequentemente, também na Libertadores. O ídolo flamenguista, no entanto, não terá vida fácil. Afinal, conta com a concorrência de Lionel Messi, do Inter Miami.

Dos demais nomes, Rossi também se destacou na competição nesta temporada. Ele foi fundamental na fase eliminatória, principalmente nas quartas, semis e na grande decisão. Falando em decisão, o zagueiro Danilo foi quem marcou o gol do tetracampeonato do Flamengo.

O vencedor será anunciado em 31 de dezembro.

Time do Flamengo que entrou em campo diante do Cruz Azul na Copa Intercontinental (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Candidatos a Rei da América 2025 👑

Giorgian De Arrascaeta (Flamengo) 🔴⚫

Agustín Rossi (Flamengo) 🔴⚫

Danilo (Flamengo) 🔴⚫

Bruno Henrique (Flamengo) 🔴⚫

Pedro (Flamengo) 🔴⚫

Lionel Messi (Inter Miami)

Gustavo Gómez (Palmeiras)

Vitor Roque (Palmeiras)

Flaco López (Palmeiras)

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Ángel Di María (Rosario Central)

Marcelino Moreno (Lanús)

Eduardo Salvio (Lanús)

Carlos Izquierdoz (Lanús)

Criado nos anos 1970 pelo jornal venezuelano "El Mundo", o prêmio inicialmente elegia jogadores sul-americanos que atuavam em qualquer clube do mundo. Em 1986, quando o "El País" assumiu a organização, o formato foi reformulado: desde então, apenas atletas e treinadores em atividade no continente podem concorrer. A escolha é realizada por cerca de 250 jornalistas de diversos países, que votam no melhor jogador e no melhor técnico da temporada.

Os brasileiros tomaram conta das últimas seis edições do prêmio. Na última temporada, Savarino, do Botafogo, levou a melhor. Em 2019 e 2022 os melhores foram, respectivamente, Gabigol e Pedro.

Reis da América 📜

2024 – Luiz Henrique – Botafogo (BRA)

2023 – Germán Cano – Fluminense (BRA)

2022 – Pedro – Flamengo (BRA)

2021 – Julián Álvarez – River Plate (ARG)

2020 – Marinho – Santos (BRA)

2019 – Gabriel Barbosa – Flamengo (BRA)

2018 – Pity Martínez – River Plate (ARG)

2017 – Luan – Grêmio (BRA)

2016 – Miguel Borja – Atlético Nacional (COL)

2015 – Carlos Sánchez – River Plate (ARG)

2014 – Teófilo Gutiérrez – River Plate (ARG)

2013 – Ronaldinho – Atlético-MG (BRA)

2012 – Neymar – Santos (BRA)

2011 – Neymar – Santos (BRA)

2010 – D'Alessandro – Internacional (BRA)

2009 – Verón – Estudiantes (ARG)

2008 – Verón – Estudiantes (ARG)

2007 – Salvador Cabañas – América do México (MEX)

2006 – Matías Fernández – Colo-Colo (CHI)

2005 – Carlos Tévez – Corinthians (BRA)

2004 – Carlos Tévez – Boca Juniors (ARG)

2003 – Carlos Tévez – Boca Juniors (ARG)

2002 – Cardozo – Toluca (MEX)

2001 – Juan Román Riquelme – Boca Juniors (ARG)

2000 – Romário – Vasco (BRA)

1999 – Javier Saviola – River Plate (ARG)

1998 – Martín Palermo – Boca Juniors (ARG)

1997 – Marcelo Salas – River Plate (ARG)

1996 – Chilavert – Vélez Sársfield (ARG)

1995 – Enzo Francescoli – River Plate (ARG)

1994 – Cafu – São Paulo (BRA)

1993 – Carlos Valderrama – Junior Barranquilla (COL)

1992 – Raí – São Paulo (BRA)

1991 – Oscar Ruggeri – Vélez Sársfield (ARG)

1990 – Raúl Amarilla – Olimpia (PAR)

1989 – Bebeto – Vasco (BRA)

1988 – Ruben Paz – Racing Club (ARG)

1987 – Carlos Valderrama – Deportivo Cali (COL)

1986 – Antonio Alzamendi – River Plate (ARG)

1985 – Romerito – Fluminense (BRA)

1984 – Enzo Francescoli – River Plate (ARG)

1983 – Sócrates – Corinthians (BRA)

1982 – Zico – Flamengo (BRA)

1981 – Zico – Flamengo (BRA)

1980 – Diego Maradona – Argentinos Juniors (ARG)

1979 – Diego Maradona – Argentinos Juniors (ARG)

1978 – Mario Kempes – Valencia (ESP)

1977 – Zico – Flamengo (BRA)

1976 – Elías Figueroa – Internacional (BRA)

1975 – Elías Figueroa – Internacional (BRA)

1974 – Elías Figueroa – Internacional (BRA)

1973 – Pelé – Santos (BRA)

1972 – Teófilo Cubillas – Alianza Lima (PER)

1971 – Tostão – Cruzeiro (BRA)

