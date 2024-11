Atitude de Gabigol antes de Flamengo x Atlético-MG agita web: ‘Fez para debochar’

Gabigol não joga contra o Atlético-MG pelo Brasileirão (foto: Marcelo Cortes/CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 18:16 • Rio de Janeiro (RJ)

Fora do jogo contra o Atlético-MG por decisão da diretoria do Flamengo, Gabigol movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (13). No fim da tarde, horas antes do jogo no Maracanã, o atacante publicou uma foto com camisa 10 do Rubro-Negro. Torcedores repercutiram o assunto nas redes sociais.

A publicação de Gabigol, que já ultrapassou as 25 mil curtidas e mais de três mil compartilhamentos, teve reação dividida dos torcedores. Enquanto uns se declararam para o atacante, outros criticaram a postura do jogador de 28 anos nesta reta final de contrato com o clube.

Polêmica envolvendo afastamento de Gabigol

Gabigol foi afastado pelos dirigentes do Flamengo e não atua contra o Atlético-MG, nesta quarta, pelo Campeonato Brasileiro. Segundo o "ge", o jogador teria reclamado do técnico Filipe Luís após ser comunicado que seria substituído no intervalo da final da Copa do Brasil.

Em nota, o perfil oficial do Rubro-Negro afirmou que os próximos passos do jogador no clube serão definidos por Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e pelos representantes do atleta. Agora, a diretoria e o staff de Gabigol estariam trabalhando para uma despedida saudável do clube.

