Flamengo x Atlético-MG: veja a reação de Gabigol no pênalti perdido por David Luiz

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 20:58 • Rio de Janeiro (RJ)

Afastado do jogo contra o Atlético-MG, o atacante Gabigol acompanhou a partida de um dos camarotes do Maracanã nesta quarta-feira (13). No primeiro tempo, David Luiz perdeu um pênalti para o Flamengo, e o Lance! flagrou a reação do centroavante, que é o principal cobrador de penalidades da equipe. Confira no vídeo acima:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas