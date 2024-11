Filipe Luís improvisa em escalação do Flamengo contra o Atlético-MG

Filipe Luís no comando do Flamengo (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 19:13 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo está escalado para enfrentar o Atlético-MG no Maracanã nesta quarta-feira (13), em partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão. O técnico Filipe Luís surpreendeu e deve ter Alex Sandro atuando como terceiro zagueiro pela esquerda, enquanto Ayrton Lucas será titular na lateral.

O Fla tem 10 desfalques para o jogo: Léo Ortiz, Gerson e Varela, convocados; Pulgar, De la Cruz, Carlinhos e Arrascaeta, machucados e entregues ao departamento médico; Allan, suspenso, e Gabigol, afastado por conta de uma reclamação do jogador ao técnico, após ser comunicado que seria substituído no intervalo da final da Copa do Brasil.

Assim, já era esperada a opção por esquema com três zagueiros. No entanto, Léo Pereira também será preservado na reedição da final da Copa do Brasil, encerrada no último domingo (10). Por isso, Alex Sandro ganha vaga na zaga, e Ayrton Lucas como ala.

Desta forma, Filipe Luís definiu o Flamengo para o duelo com o Atlético-MG com: Rossi, Fabrício Bruno, David Luiz e Alex Sandro; Wesley, Evertton Araújo, Alcaraz, Matheus Gonçalves e Ayrton Lucas; Michael e Bruno Henrique.

O que vem por aí?

Após a conquista do título da Copa do Brasil, o Flamengo enfrenta novamente o Atlético Mineiro nesta quarta-feira (13), às 20h (de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Escalação do Flamengo diante do Atlético-MG pelo Brasileirão (Foto: Divulgação Flamengo)