Análise tática do Guffo: a consciência tática do Flamengo A goleada sobre o Mirassol deu ao Flamengo uma empolgação na hora exata da temporada

Carregando conteúdo exclusivo...

A goleada por 5 a 1 sobre o Mirassol deu ao Flamengo uma empolgação na hora exata da temporada, e o detalhe mais relevante tem a ver com o que aconteceu na prancheta de Leonardo Jardim. O português montou um plano de jogo que destruiu o planejamento de Rafael Guanaes, que mudou o time, descansou peças e tentou pressionar a saída de bola rubro-negra. Falhou miseravelmente. Porque a saída de bola do Flamengo teve uma ideia por trás que desmontou o Mirassol desde os primeiros 30 segundos de jogo.

O mecanismo era claro e elegante: Jardim escalou Paquetá como volante, baixando Pulgar na construção para atrair os laterais do Mirassol para a pressão alta. Ayrton Lucas e Varela se aproximavam dos zagueiros, induzindo Reinaldo e Alisson a subirem. Quando o marcador caía na isca, a bola longa entrava nas costas do corredor direito, e o time inteiro atacava o interior da área. O Flamengo atraía cinco jogadores do Mirassol para a zona de pressão e, na inversão, tinha cinco contra quatro na última linha. Superioridade numérica construída por manipulação de espaço, algo que este time vinha tentando fazer a temporada inteira e finalmente executou com precisão de goleada.

continua após a publicidade

Os fatores do favoritismo do Flamengo

O que me faz projetar o Flamengo como favorito franco ao título é a combinação de três fatores que apareceram em Mirassol. Primeiro, Jardim finalmente tem um plano de jogo que funciona contra times que pressionam alto, algo que era o calcanhar de Aquiles do time no primeiro turno. Segundo, o elenco voltou a ter profundidade funcional: Paquetá jogando de volante, Carrascal e Pedro alternando como dupla de ataque, Luiz Araújo ressuscitando pela ponta, Jorginho entrando e participando de gol. Terceiro, o time venceu sem depender de cartão vermelho, expulsão ou circunstância arbitral. O Flamengo que ganha com superioridade tática em campo numérico igual é o time mais perigoso do Brasileirão.

A escalação foi outro acerto de Jardim que precisa ser valorizado. Cinco jogadores foram trocados em relação ao jogo contra o Cruzeiro, e o time manteve a intensidade e o foco. Quem entrou queria provar algo, como Pedro, que quer convencer Jardim de que pode ser titular na Libertadores também. O técnico colocou em campo um time com fome individual dentro de um plano coletivo, e essa combinação é o motor de qualquer campeão.

continua após a publicidade

Vantagens que conduzem ao sucesso

O calendário também favorece. O Flamengo está a um jogo de assumir a liderança, e a tabela das próximas rodadas é favorável. O segundo turno tem os duelos diretos em casa, e o time vem de dois planos de jogo muito felizes consecutivos: Cruzeiro fora e Mirassol fora. Os faróis estão ligados no máximo. O risco é claro: um tropeço contra o Cruzeiro na Libertadores pode baixar a confiança e resfriar o momento. Mas se o time mantiver o nível tático que mostrou em Mirassol, com saída de bola desenhada, ataques rápidos coordenados e elenco azeitado, a liderança é questão de tempo.

Não é um risco afirmar que o Flamengo de Leonardo Jardim encontrou a sua identidade tática no momento certo da temporada. Tem plano de jogo contra pressão alta, tem profundidade de elenco, tem jogadores em ascensão individual e tem o calendário a favor. O Mirassol foi o laboratório perfeito para provar que o modelo funciona. O risco de tropeço existe e sempre existirá no futebol brasileiro, mas a expectativa é de que o Flamengo assuma a liderança do Brasileirão muito em breve e, uma vez lá no topo, dificilmente saia. Porque este time aprendeu a jogar 11 contra 11 com consciência tática. E time que joga com consciência tática vence campeonato.

continua após a publicidade